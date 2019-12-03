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Водії-порушники зможуть сплачувати штраф через телефон

Водії-порушники зможуть сплачувати штраф через телефон
У грудні водії почали тестувати нові електронні водійські права. В додатку стане доступна функція оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху через смартфон.

Про це повідомляють "Українські новини".

"До цифрових водійських посвідченнь, техпаспорту, ОСАГО розробники мобільного додатку "Дія" додають можливість сплати штрафів онлайн. Водії з допомогою мобільного додатку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів і сплачувати їх", – заявили там.

У програмі будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля і зафіксованими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Як повідомляли Українські Новини, у МВС розповіли скільки коштує відновити права і як можна це зробити онлайн. Також МВС планує підняти штрафи за порушення ПДР.

Нагадаємо, з жовтня запрацювало нововведення щодо інформації у водійських посвідченнях. Тепер у разі обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор.

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Теги: штраф, авто
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