Курс валют у Луцьку на 22 січня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.16, а продаж – 24.25.
Євро при купівлі становить – 26.76, продажу – 27.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,396.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.37.
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Євро при купівлі становить – 26.76, продажу – 27.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,396.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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