У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку
Сьогодні, 09:20
Оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку.
Про це йдеться на сайті мерії.
Конкурс складається з двох турів. Перший тур конкурсу – відкритий конкурс. Другий тур – замовлений конкурс. Кількість проєктів, автори яких допускаються до участі у другому турі, визначатимуть за результатами засідання журі після першого туру.
Терміни проведення конкурсу:
І тур – з 20.01.2020 по 23.03.2020;
ІІ тур – з 21.04.2020 по 22.06.2020.
Інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.
Останній термін подачі конкурсних проектів – до 17.00 20.03.2020.
Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:
1 премія – перше місце – 75 000 гривень;
2 премія – друге місце – 50 000 гривень;
3 премія – третє місце – 25 000 гривень.
Окрім того, є й заохочувальні премії – 50 000 гривень.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Конкурс складається з двох турів. Перший тур конкурсу – відкритий конкурс. Другий тур – замовлений конкурс. Кількість проєктів, автори яких допускаються до участі у другому турі, визначатимуть за результатами засідання журі після першого туру.
Терміни проведення конкурсу:
І тур – з 20.01.2020 по 23.03.2020;
ІІ тур – з 21.04.2020 по 22.06.2020.
Інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.
Останній термін подачі конкурсних проектів – до 17.00 20.03.2020.
Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:
1 премія – перше місце – 75 000 гривень;
2 премія – друге місце – 50 000 гривень;
3 премія – третє місце – 25 000 гривень.
Окрім того, є й заохочувальні премії – 50 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А хіба не відомий замовник і переможець"конкурсу"?
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