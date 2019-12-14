У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку

Оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку.Про це йдеться на сайті мерії.Конкурс складається з двох турів. Перший тур конкурсу – відкритий конкурс. Другий тур – замовлений конкурс. Кількість проєктів, автори яких допускаються до участі у другому турі, визначатимуть за результатами засідання журі після першого туру.Терміни проведення конкурсу:І тур – з 20.01.2020 по 23.03.2020;ІІ тур – з 21.04.2020 по 22.06.2020.Інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.Останній термін подачі конкурсних проектів – до 17.00 20.03.2020.Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:1 премія – перше місце – 75 000 гривень;2 премія – друге місце – 50 000 гривень;3 премія – третє місце – 25 000 гривень.Окрім того, є й заохочувальні премії – 50 000 гривень.