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У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку

У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку
Оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку.

Про це йдеться на сайті мерії.

Конкурс складається з двох турів. Перший тур конкурсу – відкритий конкурс. Другий тур – замовлений конкурс. Кількість проєктів, автори яких допускаються до участі у другому турі, визначатимуть за результатами засідання журі після першого туру.

Терміни проведення конкурсу:
І тур – з 20.01.2020 по 23.03.2020;
ІІ тур – з 21.04.2020 по 22.06.2020.

Інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.

Останній термін подачі конкурсних проектів – до 17.00 20.03.2020.

Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:

1 премія – перше місце – 75 000 гривень;
2 премія – друге місце – 50 000 гривень;
3 премія – третє місце – 25 000 гривень.

Окрім того, є й заохочувальні премії – 50 000 гривень.

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Теги: ринок, замок, Луцьк
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Коментарі 1
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А хіба не відомий замовник і переможець"конкурсу"?
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