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Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
На Волині спостерігають погіршення погодних умов – дощ з мокрим снігом.

Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області у

Вітер - 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с, утворення ожеледі.
На автодорогах області можлива ожеледиця.

Тож водіїв просять зважати на погодні умови і бути максимально уважними та обережними на автошляхах.

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Теги: ожеледиця, попередження, Захід
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