Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 09:48
На Волині спостерігають погіршення погодних умов – дощ з мокрим снігом.
Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області у
Вітер - 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с, утворення ожеледі.
На автодорогах області можлива ожеледиця.
Тож водіїв просять зважати на погодні умови і бути максимально уважними та обережними на автошляхах.
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Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області у
Вітер - 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с, утворення ожеледі.
На автодорогах області можлива ожеледиця.
Тож водіїв просять зважати на погодні умови і бути максимально уважними та обережними на автошляхах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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