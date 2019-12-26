Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах





Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області у



Вітер - 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с, утворення ожеледі.

На автодорогах області можлива ожеледиця.



Тож водіїв просять зважати на погодні умови і бути максимально уважними та обережними на автошляхах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині спостерігають погіршення погодних умов – дощ з мокрим снігом.Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області уВітер - 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с, утворення ожеледі.На автодорогах області можлива ожеледиця.Тож водіїв просять зважати на погодні умови і бути максимально уважними та обережними на автошляхах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію