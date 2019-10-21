В Іспанії вирує убивчий шторм: жертвою стихії став українець

В Іспанії в результаті шторму "Глорія" загинули п’ятеро людей, серед яких українець.За повідомленнями місцевих ЗМІ, ним виявився 55-річний чоловік, тіло якого знайшли в районі біля торгового центру в місті Каркайшент, - пишуть Факти.Причини його смерті встановлюють. Але через те, що на тілі немає слідів насильства, вважається, що він загинув через погодні умови.До слова, раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП, на 63-річного чоловіка впав дах. Ще двоє людей померли від переохолодження.