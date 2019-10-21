В Іспанії вирує убивчий шторм: жертвою стихії став українець
Сьогодні, 10:13
В Іспанії в результаті шторму "Глорія" загинули п’ятеро людей, серед яких українець.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, ним виявився 55-річний чоловік, тіло якого знайшли в районі біля торгового центру в місті Каркайшент, - пишуть Факти.
Причини його смерті встановлюють. Але через те, що на тілі немає слідів насильства, вважається, що він загинув через погодні умови.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП, на 63-річного чоловіка впав дах. Ще двоє людей померли від переохолодження.
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За повідомленнями місцевих ЗМІ, ним виявився 55-річний чоловік, тіло якого знайшли в районі біля торгового центру в місті Каркайшент, - пишуть Факти.
Причини його смерті встановлюють. Але через те, що на тілі немає слідів насильства, вважається, що він загинув через погодні умови.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП, на 63-річного чоловіка впав дах. Ще двоє людей померли від переохолодження.
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