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Боулінг-клуб «StrikeCity» кличе на «День боулера»*

Боулінг-клуб «StrikeCity» кличе на «День боулера»*
Щочетверга у боулінг-клубі "StrikeCity" проходить "День боулера". Вартість однієї години гри в цей день вартує всього 100 гривень.

Про це інформує адміністрація закладу.

*Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.

** Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.

Деталі за телефоном: 067 334 50 85;

Боулінг-клуб «StrikeCity» розташований на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».

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Теги: StrikeCity, реклама
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