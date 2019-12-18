Боулінг-клуб «StrikeCity» кличе на «День боулера»*

Щочетверга у боулінг-клубі "StrikeCity" проходить "День боулера". Вартість однієї години гри в цей день вартує всього 100 гривень.Про це інформує адміністрація закладу.*Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.** Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.Деталі за телефоном: 067 334 50 85;Боулінг-клуб «StrikeCity» розташований на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».