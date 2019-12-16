Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька

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У Луцьку планують продовжити дію програми соціального захисту захисту населення до 2022 року та внести низку змін.
Про це йшлося у середу, 22 січня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що нині програма чинна і дуже затребувана, тож її хочуть продовжити ще на два роки. Її викладуть у новій редакції та внесуть зміни, зокрема, щодо надання фінансової соціальної підтримки громадським організаціям для здійснення екскурсій.
«Цей пункт особливо стосується чорнобильських організацій. Члени сімей загиблих хочуть відвідувати пам’ятки, зокрема, Чорнобиль», - відзначила посадовиця. Відтак, на екскурсії цьогоріч із бюджету Луцька планують передбачити 150 тисяч гривень.
Вікторія Майборода додала, що торік було близько 10 організацій, котрі зверталися із відповідним проханням виділення коштів.
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Про це йшлося у середу, 22 січня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що нині програма чинна і дуже затребувана, тож її хочуть продовжити ще на два роки. Її викладуть у новій редакції та внесуть зміни, зокрема, щодо надання фінансової соціальної підтримки громадським організаціям для здійснення екскурсій.
«Цей пункт особливо стосується чорнобильських організацій. Члени сімей загиблих хочуть відвідувати пам’ятки, зокрема, Чорнобиль», - відзначила посадовиця. Відтак, на екскурсії цьогоріч із бюджету Луцька планують передбачити 150 тисяч гривень.
Вікторія Майборода додала, що торік було близько 10 організацій, котрі зверталися із відповідним проханням виділення коштів.
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