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Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька

Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька
У Луцьку планують продовжити дію програми соціального захисту захисту населення до 2022 року та внести низку змін.

Про це йшлося у середу, 22 січня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що нині програма чинна і дуже затребувана, тож її хочуть продовжити ще на два роки. Її викладуть у новій редакції та внесуть зміни, зокрема, щодо надання фінансової соціальної підтримки громадським організаціям для здійснення екскурсій.

«Цей пункт особливо стосується чорнобильських організацій. Члени сімей загиблих хочуть відвідувати пам’ятки, зокрема, Чорнобиль», - відзначила посадовиця. Відтак, на екскурсії цьогоріч із бюджету Луцька планують передбачити 150 тисяч гривень.

Вікторія Майборода додала, що торік було близько 10 організацій, котрі зверталися із відповідним проханням виділення коштів.

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Теги: Чорнобиль, кошти, Луцьк
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