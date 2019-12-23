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1000–1500 гривень за кожен перетин кордону: двоє волинських митників вимагали хабарі у перевізника

1000–1500 гривень за кожен перетин кордону: двоє волинських митників вимагали хабарі у перевізника
Двох волинських митників відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС підозрюють у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що про підозру у неодноразовому вимаганні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб повідомили двом працівникам відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.

Слідство встановило, що митники систематично вимагали й одержували побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.

Щоразу, коли автомобіль громадянина перетинав кордон, він платив правоохоронцям 1000-1500 гривень за безперешкодне проходження митних формальностей.

Грошові кошти, одержані митниками від громадянина, вилучили під час обшуку.

Наразі їм обом повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. Вирішують питання про відсторонення їх від посад.

Зауважимо, що згідно із санкцією частини 3 статті 368 КК України, за такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Теги: хабарі, митники, Волинь
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