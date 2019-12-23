1000–1500 гривень за кожен перетин кордону: двоє волинських митників вимагали хабарі у перевізника
Сьогодні, 10:36
Двох волинських митників відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС підозрюють у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що про підозру у неодноразовому вимаганні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб повідомили двом працівникам відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.
Слідство встановило, що митники систематично вимагали й одержували побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.
Щоразу, коли автомобіль громадянина перетинав кордон, він платив правоохоронцям 1000-1500 гривень за безперешкодне проходження митних формальностей.
Грошові кошти, одержані митниками від громадянина, вилучили під час обшуку.
Наразі їм обом повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. Вирішують питання про відсторонення їх від посад.
Зауважимо, що згідно із санкцією частини 3 статті 368 КК України, за такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що про підозру у неодноразовому вимаганні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб повідомили двом працівникам відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.
Слідство встановило, що митники систематично вимагали й одержували побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.
Щоразу, коли автомобіль громадянина перетинав кордон, він платив правоохоронцям 1000-1500 гривень за безперешкодне проходження митних формальностей.
Грошові кошти, одержані митниками від громадянина, вилучили під час обшуку.
Наразі їм обом повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. Вирішують питання про відсторонення їх від посад.
Зауважимо, що згідно із санкцією частини 3 статті 368 КК України, за такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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