Відійшов у вічність сільський староста на Волині
Сьогодні, 10:58
Відійшов у вічність виконувач обов'язків старости села Дольськ Турійської ОТГ Віталій Дмитрович Лучук.
Про це на сторінці у facebook повідомив депутат Турійської райради Василь Гут.
Відомо, що похорони відбудуться 22 січня о 12 годині в селі Дольськ.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Віталія Дмитровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на сторінці у facebook повідомив депутат Турійської райради Василь Гут.
Відомо, що похорони відбудуться 22 січня о 12 годині в селі Дольськ.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Віталія Дмитровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У луцьких школах можуть звільнити медсестер
Сьогодні, 11:11
Відійшов у вічність сільський староста на Волині
Сьогодні, 10:58
У Луцьку понад пів сотні дітей хворіють на діабет
Сьогодні, 10:42
1000–1500 гривень за кожен перетин кордону: двоє волинських митників вимагали хабарі у перевізника
Сьогодні, 10:36
Медіа