Відійшов у вічність сільський староста на Волині

Віталій Дмитрович Лучук.



Про це на сторінці у facebook повідомив депутат Турійської райради Василь Гут.



Відомо, що похорони відбудуться 22 січня о 12 годині в селі Дольськ.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Віталія Дмитровича.









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