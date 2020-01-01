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Відійшов у вічність сільський староста на Волині

Відійшов у вічність сільський староста на Волині
Відійшов у вічність виконувач обов'язків старости села Дольськ Турійської ОТГ Віталій Дмитрович Лучук.

Про це на сторінці у facebook повідомив депутат Турійської райради Василь Гут.

Відомо, що похорони відбудуться 22 січня о 12 годині в селі Дольськ.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Віталія Дмитровича.




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Теги: смерть. староста
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