У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку попрощалися з атовцем Сергієм Денисюком, який захищав Україну в складі батальйону "Азов".
Нагадаємо, чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі у Луцьку в понеділок, 20 січня. На момент смерті йому було 24 роки, - пише видання t1.ua.
22 січня у Будинку панахиди в обласному центрі Волині відбулося прощання з Сергієм Денисюком. Поховають його в селі Полиці Камінь-Каширського району.
«Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина, який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати і подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку. Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу, пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє», - розповідала раніше про померлого психологиня Олена Звєрєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі у Луцьку в понеділок, 20 січня. На момент смерті йому було 24 роки, - пише видання t1.ua.
22 січня у Будинку панахиди в обласному центрі Волині відбулося прощання з Сергієм Денисюком. Поховають його в селі Полиці Камінь-Каширського району.
«Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина, який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати і подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку. Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу, пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє», - розповідала раніше про померлого психологиня Олена Звєрєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Сила – у єдності»: лучан привітали з Днем Соборності України
Сьогодні, 11:40
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У луцьких школах можуть звільнити медсестер
Сьогодні, 11:11
Відійшов у вічність сільський староста на Волині
Сьогодні, 10:58
Медіа