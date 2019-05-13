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У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО

У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку попрощалися з атовцем Сергієм Денисюком, який захищав Україну в складі батальйону "Азов".

Нагадаємо, чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі у Луцьку в понеділок, 20 січня. На момент смерті йому було 24 роки, - пише видання t1.ua.

22 січня у Будинку панахиди в обласному центрі Волині відбулося прощання з Сергієм Денисюком. Поховають його в селі Полиці Камінь-Каширського району.

«Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина, який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати і подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку. Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу, пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє», - розповідала раніше про померлого психологиня Олена Звєрєва.

У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь атовця Сергія Денисюка. ФОТО

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Теги: АТО, похорон, Сергій Денисюк
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