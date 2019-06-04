Волинянину за шахрайство з купівлею корів «світить» до 3 років тюрми





Про це повідомляє



Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановили, що 49-річний волинянин весною минулого року звернувся до двох жителів району із пропозицією придбати у них велику рогату худобу по 5 тисяч гривень за кожну. Люди погодилися на пропозицію, віддали покупцю тварин та до цього часу обіцяних грошей так і не отримали.



У понеділок, 20 січня, ошукані волиняни звернулися із заявою про шахрайства до місцевого відділення поліції. Правоохоронці оперативно встановили причетність 49-річного жителя Іваничівського району до скоєння цих злочинів та кваліфікували його дії за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Окрім того, встановили, що корів зловмисник продав.



Вирішують питання про оголошення йому підозри у скоєнні шахрайств. Досудове слідство по справі триває.



Санкція статті передбачає 850 гривень штрафу або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі чоловік шляхом обману незаконно заволодів великою рогатою худобою двох волинян.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановили, що 49-річний волинянин весною минулого року звернувся до двох жителів району із пропозицією придбати у них велику рогату худобу по 5 тисяч гривень за кожну. Люди погодилися на пропозицію, віддали покупцю тварин та до цього часу обіцяних грошей так і не отримали.У понеділок, 20 січня, ошукані волиняни звернулися із заявою про шахрайства до місцевого відділення поліції. Правоохоронці оперативно встановили причетність 49-річного жителя Іваничівського району до скоєння цих злочинів та кваліфікували його дії за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Окрім того, встановили, що корів зловмисник продав.Вирішують питання про оголошення йому підозри у скоєнні шахрайств. Досудове слідство по справі триває.Санкція статті передбачає 850 гривень штрафу або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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