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«Сила – у єдності»: лучан привітали з Днем Соборності України

«Сила – у єдності»: лучан привітали з Днем Соборності України
Громадянський Рух "СВІДОМІ" привітав лучан із Днем Соборності України.

Вітання розмістили на сторінці руху у Facebook, пише ІА "Конкурент".

"Ми віками виборюємо свою самостійність. Її неодноразово намагалися знищити, але українці свідомо обрали шлях соборної та незалежної держави. Є моменти, які розділяють нас. Вибори президента і Верховної Ради, церква і навіть мова. Але ми разом обираємо владу, разом віримо і разом говоримо, що нам болить чи що радує нас. Сила – у єдності. І наше завдання – робити усе, щоб зберегти нашу єдність. Зважати не на те, що нас роз’єднує, а те, що робить нас державою.

З Днем Соборності! Україна – єдина!", - йдеться у дописі.


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Теги: Свідомі, День Соборності України, привітання лучанам
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