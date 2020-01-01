«Сила – у єдності»: лучан привітали з Днем Соборності України





Вітання розмістили на сторінці руху у Facebook, пише



"Ми віками виборюємо свою самостійність. Її неодноразово намагалися знищити, але українці свідомо обрали шлях соборної та незалежної держави. Є моменти, які розділяють нас. Вибори президента і Верховної Ради, церква і навіть мова. Але ми разом обираємо владу, разом віримо і разом говоримо, що нам болить чи що радує нас. Сила – у єдності. І наше завдання – робити усе, щоб зберегти нашу єдність. Зважати не на те, що нас роз’єднує, а те, що робить нас державою.



З Днем Соборності! Україна – єдина!", - йдеться у дописі.





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