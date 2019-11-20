Зеленський відзначив волинян державними нагородами

Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Соборності України. Серед них – двоє волинянин.



Про це йдеться на офіційному сайті президента України.



Відтак, звання "Заслужений вчитель України" отримала Мартинюк Оксана Володимирівна - учителька комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області".



А звання "Заслужений працівник сфери послуг" отримала Єфімова Тетяна Михайлівна - голова правління Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств.



Орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначили Яренчука Володимира Арсентійовича - голову фермерського господарства "Перлина Турії" на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Соборності України. Серед них – двоє волинянин.Про це йдеться на офіційному сайті президента України.Відтак, звання "Заслужений вчитель України" отримала- учителька комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області".А звання "Заслужений працівник сфери послуг" отримала- голова правління Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств.Орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначили- голову фермерського господарства "Перлина Турії" на Волині.

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