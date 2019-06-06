У селі на Волині відкрили новий садочок. ФОТО





Урочисте відкриття навчального закладу відбулося 21 січня 2020 року. Збудували дитячий садок за кошти Державного та місцевих бюджетів, - інформує



Потреба у дитячому садку для мешканців сіл П’ятидні та Хрипаличі Устилузької ОТГ назріла уже давно. Відповідні звернення неодноразово надходили на адресу органів місцевої влади.



Відтак, реалізацію проєкту «Реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у селі П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади» вдалося розпочати у 2018 році завдяки коштам Державного фонду регіонального розвитку.



Загальна вартість реалізованого проєкту становить 6,4 млн грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.



Для потреб дитячого садку реконструювали частину головного приміщення загальноосвітньої школи І-ІІ ст. села П’ятидні шляхом добудови нового приміщення та реконструкції шкільної майстерні. У реконструйованій частині облаштовані спальні та ігрові кімнати для двох садочкових груп, санвузол і додаткові кімнати. При цьому на потреби дитячого садка використовуватимуться наявні засоби: інженерні мережі, спортзал, харчоблок.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П’ятидні Устилузької ОТГ відкрили дитячий садочок. 40 дітей відтепер зможуть відвідувати новий дошкільний навчальний заклад.Урочисте відкриття навчального закладу відбулося 21 січня 2020 року. Збудували дитячий садок за кошти Державного та місцевих бюджетів, - інформує Волинська ОДА. Потреба у дитячому садку для мешканців сіл П’ятидні та Хрипаличі Устилузької ОТГ назріла уже давно. Відповідні звернення неодноразово надходили на адресу органів місцевої влади.Відтак, реалізацію проєкту «Реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у селі П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади» вдалося розпочати у 2018 році завдяки коштам Державного фонду регіонального розвитку.Загальна вартість реалізованого проєкту становить 6,4 млн грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.Для потреб дитячого садку реконструювали частину головного приміщення загальноосвітньої школи І-ІІ ст. села П’ятидні шляхом добудови нового приміщення та реконструкції шкільної майстерні. У реконструйованій частині облаштовані спальні та ігрові кімнати для двох садочкових груп, санвузол і додаткові кімнати. При цьому на потреби дитячого садка використовуватимуться наявні засоби: інженерні мережі, спортзал, харчоблок.

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