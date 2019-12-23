Волинянин викрав з квартири сумку із доларами
Сьогодні, 11:56
На Волині поліція спіймала злодія, який із квартири викрав мобільний телефон та сумку із грошима.
Так, 21 січня, за допомогою до поліції звернувся 19-річний житель Любомля, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Потерпілий повідомив, що в середу, 15 січня, візуально знайомий чоловік з його квартири викрав мобільний телефон «Xiaomi Redmi 5» і сумку в якій було 1200 доларів. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 34 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 28-річний місцевий житель.
За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
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Так, 21 січня, за допомогою до поліції звернувся 19-річний житель Любомля, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Потерпілий повідомив, що в середу, 15 січня, візуально знайомий чоловік з його квартири викрав мобільний телефон «Xiaomi Redmi 5» і сумку в якій було 1200 доларів. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 34 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 28-річний місцевий житель.
За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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