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Волинянин викрав з квартири сумку із доларами

Волинянин викрав з квартири сумку із доларами
На Волині поліція спіймала злодія, який із квартири викрав мобільний телефон та сумку із грошима.

Так, 21 січня, за допомогою до поліції звернувся 19-річний житель Любомля, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Потерпілий повідомив, що в середу, 15 січня, візуально знайомий чоловік з його квартири викрав мобільний телефон «Xiaomi Redmi 5» і сумку в якій було 1200 доларів. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 34 тис. грн.

Згодом поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 28-річний місцевий житель.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.






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Теги: крадіжка, волинянин
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