Волинянин викрав з квартири сумку із доларами

На Волині поліція спіймала злодія, який із квартири викрав мобільний телефон та сумку із грошима.Так, 21 січня, за допомогою до поліції звернувся 19-річний житель Любомля, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Потерпілий повідомив, що в середу, 15 січня, візуально знайомий чоловік з його квартири викрав мобільний телефон «Xiaomi Redmi 5» і сумку в якій було 1200 доларів. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 34 тис. грн.Згодом поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 28-річний місцевий житель.За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.