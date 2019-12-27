У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка з набоями
Сьогодні, 12:54
У Луцьку на проспекті Волі поліцейські вилучили у 34-річного місцевого жителя 16 набоїв.
Боєприпаси, зовні схожі на бойові патрони до пістолета Макарова, виявили під час поверхневого огляду чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.
Вилучені набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Цього ж дня, по вулиці Пилипа Орлика у Володимирі-Волинському поліцейські у місцевого жителя вилучили три патрони калібру 14,5 мм.
За обома фактами незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Боєприпаси, зовні схожі на бойові патрони до пістолета Макарова, виявили під час поверхневого огляду чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.
Вилучені набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Цього ж дня, по вулиці Пилипа Орлика у Володимирі-Волинському поліцейські у місцевого жителя вилучили три патрони калібру 14,5 мм.
За обома фактами незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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