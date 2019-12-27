У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка з набоями

У Луцьку на проспекті Волі поліцейські вилучили у 34-річного місцевого жителя 16 набоїв.Боєприпаси, зовні схожі на бойові патрони до пістолета Макарова, виявили під час поверхневого огляду чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.Вилучені набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Цього ж дня, по вулиці Пилипа Орлика у Володимирі-Волинському поліцейські у місцевого жителя вилучили три патрони калібру 14,5 мм.За обома фактами незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.