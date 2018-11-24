Сімейне щастя: як здолати рутину і перешкоди*





Певне уявлення про сімейне щастя у людини зазвичай є з дитинства. Але так виходить, що доросле самостійне життя і досвід стосунків досить сильно змінюють образ, який вибудувався в голові. Кажуть, що кожен тримає щастя у своїх руках, потрібно лише правильно ним розпорядитися. Але як це зробити?



Чому цього не вчать у школі? І взагалі, чи існують правила щасливого сімейного життя?



У якомусь сенсі можна з упевненістю відповісти, що так, правила існують. Сімейне щастя будується на простих підставах - це любов, довіра, повага.



Але все так легко тільки на словах. Адже зазвичай не так просто сповідувати ці принципи. Усе ускладнюють побут, проблеми на роботі, поганий настрій, нудьга, ревнощі тощо. Перераховувати можна довго. Тим не менше, якщо ви хочете, щоб ваша сім`я не розпалася, то навчіться цінувати її. Для цього деколи доведеться стримувати себе, а в інший час навпаки зважуватися на відвертість з партнером і мати сміливість обговорити навіть особисті питання.



Правила сімейного щастя



Ваша друга половинка, ваш партнер, кохана людина - самостійна особистість. Зберігайте повагу до неї, приймайте її такою, якою вона є. Навіть якщо ви чимось незадоволені, спробуйте обговорити це. Маніпулювати людиною, «пиляти», намагатися переробити: все це призводить до втрати взаємоповаги.



Залиште своїй половинці право займатися власними справами, мати захоплення і друзів, навіть якщо деякі з них вам не подобаються. Довіряйте партнеру. Це - основа взаємин, при втраті якої все інше теж надовго не затримується. Знайдіть якісь захоплення, які б ви робили разом. Якщо у вас немає спільних хобі, то ходіть разом в кіно або в ресторан, в клуби або на виставки. Щоб підтримувати довіру, у вас має бути щось, що вас об`єднує, але також має бути і щось, що продовжує робити кожного цікавим в очах партнера.



Жодна кар’єра не зможе замінити собою сім’ю



Найоптимальніший варіант – поєднувати ці речі.



Самовдосконалення – запорука успіху



Ставати кращим, більш обізнаним та розумним - прагніть до цього. Завдання достатньо складне, особливо, коли на плечах велика частина домашніх обов’язків, діти, робота. Але постійне вдосконалення дозволить залишатися цікавою людиною для всіх, хто вас оточує, і самому відчувати смак життя.



У партнера, крім негативних рис, є багато позитивних



Не варто акцентувати свою увагу тільки на негативних рисах другої половинки. Ніхто не ідеальний. Врешті-решт ви за щось покохали цю людину. Краще знаходити позитивні якості в зовнішності та характері партнера і говорити йому про це. Така тактика ще більше вас зблизить, збільшить бажання самовдосконалюватися.



Говоріть одне одному про свої бажання



Ніхто не вміє читати думки. Ваш партнер буде вам вдячний, якщо ви підкажете йому/їй, чого вам хочеться. Не можете підібрати слова? Соромитеся? Напишіть записку. Дайте посилання на відео. Не мовчіть про те, чого вам хочеться.



Приділяйте достатню увагу інтиму



Не можна сказати, що хороший секс може виправити відсутність довіри і взаєморозуміння. Але абсолютно точно, що секс служить своєрідним маркером у відносинах. Як тільки він псується, це явно означає, що щось йде не так. Вирішуйте проблеми, і чим раніше ви почнете це робити, тим краще.



Відмовтеся від стандартних схем статевого життя. Спробуйте щось нове. Це можуть бути навіть



Постійне незадоволення своїм життям і сім’єю нічого не змінить, лише погіршить стан справ



Досить говорити й думати, як все погано, навіть якщо це дійсно так. Думки часто матеріалізуються, тим більше - негативні. Потрібно щось змінювати в своєму житті. І думка змінити партнера тут не найкраща. Якщо проблема у вас самих, ви й надалі будете незадоволеними.



І ревнощі, і повний штиль емоцій – однаково небезпечні

Перше страшенно втомлює обох, а друге сприяє відчуженню партнерів. У всьому потрібно знати міру.



Важливі питання, які стосуються родини, мають вирішуватися обома партнерами



Ключові моменти вашого спільного життя обговорюйте разом, навіть якщо в кінцевому результаті голос залишиться за вами. Ця тактика дасть змогу партнеру відчути, що його думка важлива і її враховують.



Не намагайтеся перетягувати ковдру на себе. Сім`я - це спільна відповідальність. Якщо хтось постійно робить більше, а інший тільки користується, довго це тривати не може. Партнери повинні свідомо підходити до процесу і розуміти, що раз вже вони затіяли таке спільне підприємство, як сім`я, то й обов`язки потрібно ділити порівну. Чого не треба робити, так це з`ясовувати стосунки, дорікаючи один одного тим, хто більше робить. Спробуйте замість цього поговорити як дорослі люди і розділити обов`язки.



Сім’я потребує постійної праці, уваги й терпіння. Любіть одне одного та будьте щасливі!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість людей рано чи пізно створюють сім'ю, народжують дітей. Сімейне життя складне і різноманітне на будь-якому етапі. Це не залежить від віку дітей і самого подружжя. Завжди існують певні проблеми і перешкоди. Однак моменти щастя і радості здатні перекреслити все погане і дати сил на подальше життя.Певне уявлення про сімейне щастя у людини зазвичай є з дитинства. Але так виходить, що доросле самостійне життя і досвід стосунків досить сильно змінюють образ, який вибудувався в голові. Кажуть, що кожен тримає щастя у своїх руках, потрібно лише правильно ним розпорядитися. Але як це зробити?Чому цього не вчать у школі? І взагалі, чи існують правила щасливого сімейного життя?У якомусь сенсі можна з упевненістю відповісти, що так, правила існують. Сімейне щастя будується на простих підставах - це любов, довіра, повага.Але все так легко тільки на словах. Адже зазвичай не так просто сповідувати ці принципи. Усе ускладнюють побут, проблеми на роботі, поганий настрій, нудьга, ревнощі тощо. Перераховувати можна довго. Тим не менше, якщо ви хочете, щоб ваша сім`я не розпалася, то навчіться цінувати її. Для цього деколи доведеться стримувати себе, а в інший час навпаки зважуватися на відвертість з партнером і мати сміливість обговорити навіть особисті питання.Ваша друга половинка, ваш партнер, кохана людина - самостійна особистість. Зберігайте повагу до неї, приймайте її такою, якою вона є. Навіть якщо ви чимось незадоволені, спробуйте обговорити це. Маніпулювати людиною, «пиляти», намагатися переробити: все це призводить до втрати взаємоповаги.Залиште своїй половинці право займатися власними справами, мати захоплення і друзів, навіть якщо деякі з них вам не подобаються. Довіряйте партнеру. Це - основа взаємин, при втраті якої все інше теж надовго не затримується. Знайдіть якісь захоплення, які б ви робили разом. Якщо у вас немає спільних хобі, то ходіть разом в кіно або в ресторан, в клуби або на виставки. Щоб підтримувати довіру, у вас має бути щось, що вас об`єднує, але також має бути і щось, що продовжує робити кожного цікавим в очах партнера.Найоптимальніший варіант – поєднувати ці речі.Ставати кращим, більш обізнаним та розумним - прагніть до цього. Завдання достатньо складне, особливо, коли на плечах велика частина домашніх обов’язків, діти, робота. Але постійне вдосконалення дозволить залишатися цікавою людиною для всіх, хто вас оточує, і самому відчувати смак життя.Не варто акцентувати свою увагу тільки на негативних рисах другої половинки. Ніхто не ідеальний. Врешті-решт ви за щось покохали цю людину. Краще знаходити позитивні якості в зовнішності та характері партнера і говорити йому про це. Така тактика ще більше вас зблизить, збільшить бажання самовдосконалюватися.Ніхто не вміє читати думки. Ваш партнер буде вам вдячний, якщо ви підкажете йому/їй, чого вам хочеться. Не можете підібрати слова? Соромитеся? Напишіть записку. Дайте посилання на відео. Не мовчіть про те, чого вам хочеться.Не можна сказати, що хороший секс може виправити відсутність довіри і взаєморозуміння. Але абсолютно точно, що секс служить своєрідним маркером у відносинах. Як тільки він псується, це явно означає, що щось йде не так. Вирішуйте проблеми, і чим раніше ви почнете це робити, тим краще.Відмовтеся від стандартних схем статевого життя. Спробуйте щось нове. Це можуть бути навіть інтим іграшки . Пікантні цікавинки можна придбати в секс шопі , зробити це зараз дуже зручно через інтернет. Не соромтесь експерементувати, вивчайте один одного, урізноманітнюйте своє інтимне життя.Досить говорити й думати, як все погано, навіть якщо це дійсно так. Думки часто матеріалізуються, тим більше - негативні. Потрібно щось змінювати в своєму житті. І думка змінити партнера тут не найкраща. Якщо проблема у вас самих, ви й надалі будете незадоволеними.Перше страшенно втомлює обох, а друге сприяє відчуженню партнерів. У всьому потрібно знати міру.Ключові моменти вашого спільного життя обговорюйте разом, навіть якщо в кінцевому результаті голос залишиться за вами. Ця тактика дасть змогу партнеру відчути, що його думка важлива і її враховують.Не намагайтеся перетягувати ковдру на себе. Сім`я - це спільна відповідальність. Якщо хтось постійно робить більше, а інший тільки користується, довго це тривати не може. Партнери повинні свідомо підходити до процесу і розуміти, що раз вже вони затіяли таке спільне підприємство, як сім`я, то й обов`язки потрібно ділити порівну. Чого не треба робити, так це з`ясовувати стосунки, дорікаючи один одного тим, хто більше робить. Спробуйте замість цього поговорити як дорослі люди і розділити обов`язки.Сім’я потребує постійної праці, уваги й терпіння. Любіть одне одного та будьте щасливі!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію