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Починала на домашній кухні: лучанка зробила бізнес на виготовлені пастили

Починала на домашній кухні: лучанка зробила бізнес на виготовлені пастили
У Луцьку 21 січня відбулася зустріч з кондитеркою Оленою Горбач, яка виготовляє пастилу.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру зайнятості.

Виготовленням пастили пані Олена займалася й раніше, однак минулого року вирішила продовжити цю справу як підприємець і розповісти громадськості про корисні солодощі.

Власну справу майстер розпочинала на домашній кухні, а вже сьогодні продукцію «Gorbach EcoСвіт» можна купити у різних кав’ярнях Луцька за доступною ціною.

«Коли я ризикнула спробувати, то навіть не уявляла, що це так круто змінить моє життя. Я отримала все, про що могла лише мріяти. Все змінюється рівно на стільки, на скільки ви готові змінитися», – переконана жінка.

Пастила – це і продукт харчування, і солодощі, і джерело енергії. Тут немає цукру – для солоду використовують банан, грушу чи будь-який інший солодкий натуральний інгредієнт. Її можна робити навіть із томатів і кави ристретто (вона міцніша, ніж подвійне еспресо і при цьому містить мало кофеїну).

Олена Горбач каже, що завжди хотіла споживати натуральні продукти: «Мене дратувало, що на солодощах завжди пише “зі смаком”. Я розуміла, що там просто є якийсь інгредієнт, який обманює. Ми звикли до штучного. А мені хотілося придумати продукт із чесним смаком».

Основа будь-якої пастили – яблуко (варена яблучна основа солодка, надає форми та еластичності будь-якій пастилі). Окрім того, цей продукт – це чудовий спосіб збереження ягід, овочів та фруктів, а також запас енергії взимку. Пані Олена каже, що тепер у її сім’ї немає жодної консервації. Всі фруктові запаси – виключно в пастилі.
Починала на домашній кухні: лучанка зробила бізнес на виготовлені пастили
Починала на домашній кухні: лучанка зробила бізнес на виготовлені пастили


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Теги: Олена Горбач, пастила, виготовлення
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