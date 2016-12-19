Починала на домашній кухні: лучанка зробила бізнес на виготовлені пастили
Сьогодні, 20:41
У Луцьку 21 січня відбулася зустріч з кондитеркою Оленою Горбач, яка виготовляє пастилу.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру зайнятості.
Виготовленням пастили пані Олена займалася й раніше, однак минулого року вирішила продовжити цю справу як підприємець і розповісти громадськості про корисні солодощі.
Власну справу майстер розпочинала на домашній кухні, а вже сьогодні продукцію «Gorbach EcoСвіт» можна купити у різних кав’ярнях Луцька за доступною ціною.
«Коли я ризикнула спробувати, то навіть не уявляла, що це так круто змінить моє життя. Я отримала все, про що могла лише мріяти. Все змінюється рівно на стільки, на скільки ви готові змінитися», – переконана жінка.
Пастила – це і продукт харчування, і солодощі, і джерело енергії. Тут немає цукру – для солоду використовують банан, грушу чи будь-який інший солодкий натуральний інгредієнт. Її можна робити навіть із томатів і кави ристретто (вона міцніша, ніж подвійне еспресо і при цьому містить мало кофеїну).
Олена Горбач каже, що завжди хотіла споживати натуральні продукти: «Мене дратувало, що на солодощах завжди пише “зі смаком”. Я розуміла, що там просто є якийсь інгредієнт, який обманює. Ми звикли до штучного. А мені хотілося придумати продукт із чесним смаком».
Основа будь-якої пастили – яблуко (варена яблучна основа солодка, надає форми та еластичності будь-якій пастилі). Окрім того, цей продукт – це чудовий спосіб збереження ягід, овочів та фруктів, а також запас енергії взимку. Пані Олена каже, що тепер у її сім’ї немає жодної консервації. Всі фруктові запаси – виключно в пастилі.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру зайнятості.
Виготовленням пастили пані Олена займалася й раніше, однак минулого року вирішила продовжити цю справу як підприємець і розповісти громадськості про корисні солодощі.
Власну справу майстер розпочинала на домашній кухні, а вже сьогодні продукцію «Gorbach EcoСвіт» можна купити у різних кав’ярнях Луцька за доступною ціною.
«Коли я ризикнула спробувати, то навіть не уявляла, що це так круто змінить моє життя. Я отримала все, про що могла лише мріяти. Все змінюється рівно на стільки, на скільки ви готові змінитися», – переконана жінка.
Пастила – це і продукт харчування, і солодощі, і джерело енергії. Тут немає цукру – для солоду використовують банан, грушу чи будь-який інший солодкий натуральний інгредієнт. Її можна робити навіть із томатів і кави ристретто (вона міцніша, ніж подвійне еспресо і при цьому містить мало кофеїну).
Олена Горбач каже, що завжди хотіла споживати натуральні продукти: «Мене дратувало, що на солодощах завжди пише “зі смаком”. Я розуміла, що там просто є якийсь інгредієнт, який обманює. Ми звикли до штучного. А мені хотілося придумати продукт із чесним смаком».
Основа будь-якої пастили – яблуко (варена яблучна основа солодка, надає форми та еластичності будь-якій пастилі). Окрім того, цей продукт – це чудовий спосіб збереження ягід, овочів та фруктів, а також запас енергії взимку. Пані Олена каже, що тепер у її сім’ї немає жодної консервації. Всі фруктові запаси – виключно в пастилі.
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