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У Володимирі мінівен збив пішохода та втік: деталі аварії

У Володимирі мінівен збив пішохода та втік: деталі аварії
У поліції Волині розповіли нові подробиці аварії, яка трапилася 22 січня у Володимирі на вулиці Ковельській.

Про це Район.Володимир-Волинський повідомив Віктор Гомоль, речник поліції Волинської області.

«Сьогодні по 7 годині ранку по вулиці Ковельській у місті Володимирі-Волинському на нерегульованому пішохідному переході автомобіль наїхав на 19-річну місцеву жительку й втік з місця ДТП. Перехожа отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалася. Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення й затримання водія та транспортного засобу на якому було скоєння ДТП», – йдеться у повідомленні.

Район.Володимир-Волинський з власних джерел дізнався, що наїзд на молоду жінку скоїв автомобіль Volkswagen Caddy, червоного кольору, на «євробляхах». По відеокамерах вдалося встановити, що авто проїхало в селі Заріччя, на Ковельській рухалося в сторону військового містечка.

Також стало відомо, що потерпіла В ДТП - мешканка Ратнівського району, яка працює в одному з ДНЗ міста вихователем.

Нагадаємо, у середу, 22 січня, у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода. Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли мінівен на великій швидкості збив її та втік з місця події.

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Теги: Володимир, аварія, розшук водія
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