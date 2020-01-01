У Володимирі мінівен збив пішохода та втік: деталі аварії





Про це Віктор Гомоль, речник поліції Волинської області.



«Сьогодні по 7 годині ранку по вулиці Ковельській у місті Володимирі-Волинському на нерегульованому пішохідному переході автомобіль наїхав на 19-річну місцеву жительку й втік з місця ДТП. Перехожа отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалася. Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення й затримання водія та транспортного засобу на якому було скоєння ДТП», – йдеться у повідомленні.



Район.Володимир-Волинський з власних джерел дізнався, що наїзд на молоду жінку скоїв автомобіль Volkswagen Caddy, червоного кольору, на «євробляхах». По відеокамерах вдалося встановити, що авто проїхало в селі Заріччя, на Ковельській рухалося в сторону військового містечка.



Також стало відомо, що потерпіла В ДТП - мешканка Ратнівського району, яка працює в одному з ДНЗ міста вихователем.



Нагадаємо, у середу,

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