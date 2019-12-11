вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну повертається потепління, – синоптик

В Україну повертається потепління, – синоптик
Атмосферний фронт північного циклону завтра, 23 січня, поступово зменшить свій вплив на Заході та Півночі Україні, і тому вдень опадів суттєвих не буде.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Так, дощ та мокрий сніг найбільш ймовірно очікуються у східних областях, у центральній частині та місцями на Півдні.

Північно-західний вітер ще втримається поривчастим, до сильного. Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів.

У Києві найближчої ночі очікується невеликий мокрий сніг, завтра вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі та вдень близько нуля.

Синоптик зазначає, що у кінці поточного та на початку наступного тижня в Україну повернеться потепління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, прогноз погоди, потепління
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну повертається потепління, – синоптик
Сьогодні, 13:30
Звільнити просто так не вийде: яким буде новий закон про працю
Сьогодні, 13:10
У Володимирі мінівен збив пішохода та втік: деталі аварії
Сьогодні, 13:07
У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка з набоями
Сьогодні, 12:54
У селі на Волині відкрили новий садочок. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
«Прояснення та дуже мало снігу»: синоптик озвучила прогноз погоди на кінець тижня «Прояснення та дуже мало снігу»: синоптик озвучила прогноз погоди на кінець тижня
09 січень, 13:45
З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик
11 грудень, 2019, 12:55
Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання
22 листопад, 2019, 16:30
Завтра на Заході Україні – дощі Завтра на Заході Україні – дощі
28 жовтень, 2019, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну повертається потепління, – синоптик
Сьогодні, 13:30
 0
Звільнити просто так не вийде: яким буде новий закон про працю
Сьогодні, 13:10
 0
У Володимирі мінівен збив пішохода та втік: деталі аварії
Сьогодні, 13:07
 0
У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка з набоями
Сьогодні, 12:54
 0
У селі на Волині відкрили новий садочок. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8