В Україну повертається потепління, – синоптик





Про це на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.



Так, дощ та мокрий сніг найбільш ймовірно очікуються у східних областях, у центральній частині та місцями на Півдні.



Північно-західний вітер ще втримається поривчастим, до сильного. Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів.



У Києві найближчої ночі очікується невеликий мокрий сніг, завтра вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі та вдень близько нуля.



Синоптик зазначає, що у кінці поточного та на початку наступного тижня в Україну повернеться потепління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атмосферний фронт північного циклону завтра, 23 січня, поступово зменшить свій вплив на Заході та Півночі Україні, і тому вдень опадів суттєвих не буде.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Так, дощ та мокрий сніг найбільш ймовірно очікуються у східних областях, у центральній частині та місцями на Півдні.Північно-західний вітер ще втримається поривчастим, до сильного. Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів.У Києві найближчої ночі очікується невеликий мокрий сніг, завтра вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі та вдень близько нуля.Синоптик зазначає, що у кінці поточного та на початку наступного тижня в Україну повернеться потепління.

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