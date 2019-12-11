В Україну повертається потепління, – синоптик
Сьогодні, 13:30
Атмосферний фронт північного циклону завтра, 23 січня, поступово зменшить свій вплив на Заході та Півночі Україні, і тому вдень опадів суттєвих не буде.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Так, дощ та мокрий сніг найбільш ймовірно очікуються у східних областях, у центральній частині та місцями на Півдні.
Північно-західний вітер ще втримається поривчастим, до сильного. Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів.
У Києві найближчої ночі очікується невеликий мокрий сніг, завтра вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі та вдень близько нуля.
Синоптик зазначає, що у кінці поточного та на початку наступного тижня в Україну повернеться потепління.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Так, дощ та мокрий сніг найбільш ймовірно очікуються у східних областях, у центральній частині та місцями на Півдні.
Північно-західний вітер ще втримається поривчастим, до сильного. Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів.
У Києві найближчої ночі очікується невеликий мокрий сніг, завтра вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі та вдень близько нуля.
Синоптик зазначає, що у кінці поточного та на початку наступного тижня в Україну повернеться потепління.
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