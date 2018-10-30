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Колишній гравець «Волині» підписав контракт з «Інгульцем»

Колишній гравець «Волині» підписав контракт з «Інгульцем»
Хорватський легіонер Младен Бартулович, чий контракт з луцькою «Волинню» закінчився наприкінці минулого року, гратиме за футбольну команду «Інгулець».

Про це інформує пресслужба ФК «Інгулець».

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"Я обіцяв, що без контракту з Бартуловичем додому не повернуся. Тож хочу повідомити – своєї обіцянки я дотримав, віднині Младен є повноправним членом нашої команди, нашої дружної сім’ї. Не скажу, що наші перемовини були легкими, можливо, - найскладнішими за увесь час існування клубу. Однак ми зуміли дійти згоди, знайти рішення, що влаштувало б обидві сторони. Відтак хочу привітати з цією подією уболівальників «Інгульця», усіх симпатиків нашої команди, адже не маю сумніву – з Бартуловичем гра «Інгульця» стане ще більш яскравою, динамічною і видовищною, а де буде чудова гра, там неодмінно з’явиться й достойний результат", - розповів президент «Інгульця» Олександр Поворознюк.


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Теги: Младен Бартулович, Волинь, спорт, футбол
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