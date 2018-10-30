Колишній гравець «Волині» підписав контракт з «Інгульцем»
Сьогодні, 14:01
Хорватський легіонер Младен Бартулович, чий контракт з луцькою «Волинню» закінчився наприкінці минулого року, гратиме за футбольну команду «Інгулець».
Про це інформує пресслужба ФК «Інгулець».
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"Я обіцяв, що без контракту з Бартуловичем додому не повернуся. Тож хочу повідомити – своєї обіцянки я дотримав, віднині Младен є повноправним членом нашої команди, нашої дружної сім’ї. Не скажу, що наші перемовини були легкими, можливо, - найскладнішими за увесь час існування клубу. Однак ми зуміли дійти згоди, знайти рішення, що влаштувало б обидві сторони. Відтак хочу привітати з цією подією уболівальників «Інгульця», усіх симпатиків нашої команди, адже не маю сумніву – з Бартуловичем гра «Інгульця» стане ще більш яскравою, динамічною і видовищною, а де буде чудова гра, там неодмінно з’явиться й достойний результат", - розповів президент «Інгульця» Олександр Поворознюк.
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Про це інформує пресслужба ФК «Інгулець».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З «Волині» піде Бартулович і прийде футболіст, який грав у Росії, - ЗМІ
"Я обіцяв, що без контракту з Бартуловичем додому не повернуся. Тож хочу повідомити – своєї обіцянки я дотримав, віднині Младен є повноправним членом нашої команди, нашої дружної сім’ї. Не скажу, що наші перемовини були легкими, можливо, - найскладнішими за увесь час існування клубу. Однак ми зуміли дійти згоди, знайти рішення, що влаштувало б обидві сторони. Відтак хочу привітати з цією подією уболівальників «Інгульця», усіх симпатиків нашої команди, адже не маю сумніву – з Бартуловичем гра «Інгульця» стане ще більш яскравою, динамічною і видовищною, а де буде чудова гра, там неодмінно з’явиться й достойний результат", - розповів президент «Інгульця» Олександр Поворознюк.
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