За крадіжку домашньої консервації волинянина засудили до 4 років тюрми
Сьогодні, 14:16
Дев'ять разів судимого жителя села Линівка Рожищенського району засудили до чотирьох років позбавлення волі за вчинення злочинів щодо таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у сховище.
Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділі Маневицької місцевої прокуратури.
Таке рішення прийняв Ківерцівський районний суд 17 січня.
Хоча зловмисник свою вину заперечував, прокурор у судовому засіданні довів, що обвинувачений в грудні 2018 року шляхом проникнення в літню кухню господарства потерпілої у селі Переспа повторно таємно викрав домашню консервацію вартістю 782 гривні. Через декілька днів аналогічним чином зловмисник проник в підсобне приміщення, звідки повторно таємно викрав дві свійські птиці вартістю 550 гривень.
Поки вирок не набрав законної сили, оскільки не минув 30-денний строк на оскарження рішення суду, зловмисник буде під вартою.
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Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділі Маневицької місцевої прокуратури.
Таке рішення прийняв Ківерцівський районний суд 17 січня.
Хоча зловмисник свою вину заперечував, прокурор у судовому засіданні довів, що обвинувачений в грудні 2018 року шляхом проникнення в літню кухню господарства потерпілої у селі Переспа повторно таємно викрав домашню консервацію вартістю 782 гривні. Через декілька днів аналогічним чином зловмисник проник в підсобне приміщення, звідки повторно таємно викрав дві свійські птиці вартістю 550 гривень.
Поки вирок не набрав законної сили, оскільки не минув 30-денний строк на оскарження рішення суду, зловмисник буде під вартою.
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