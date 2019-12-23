За крадіжку домашньої консервації волинянина засудили до 4 років тюрми





Про це



Таке рішення прийняв Ківерцівський районний суд 17 січня.



Хоча зловмисник свою вину заперечував, прокурор у судовому засіданні довів, що обвинувачений в грудні 2018 року шляхом проникнення в літню кухню господарства потерпілої у селі Переспа повторно таємно викрав домашню консервацію вартістю 782 гривні. Через декілька днів аналогічним чином зловмисник проник в підсобне приміщення, звідки повторно таємно викрав дві свійські птиці вартістю 550 гривень.



Поки вирок не набрав законної сили, оскільки не минув 30-денний строк на оскарження рішення суду, зловмисник буде під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев'ять разів судимого жителя села Линівка Рожищенського району засудили до чотирьох років позбавлення волі за вчинення злочинів щодо таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у сховище.Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділі Маневицької місцевої прокуратури.Таке рішення прийняв Ківерцівський районний суд 17 січня.Хоча зловмисник свою вину заперечував, прокурор у судовому засіданні довів, що обвинувачений в грудні 2018 року шляхом проникнення в літню кухню господарства потерпілої у селі Переспа повторно таємно викрав домашню консервацію вартістю 782 гривні. Через декілька днів аналогічним чином зловмисник проник в підсобне приміщення, звідки повторно таємно викрав дві свійські птиці вартістю 550 гривень.Поки вирок не набрав законної сили, оскільки не минув 30-денний строк на оскарження рішення суду, зловмисник буде під вартою.

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