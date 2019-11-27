Українцям спростять отримання соцдопомоги

У 2020 році Міністерство соціальної політики України платитиме об’єднаним територіальним громадам за надані населенню соціальні сервіси.Про це Міністр соціальної політики Українизаявила під час робочої поїздки у Запорізьку область, - йдеться на сайті Мінсоцполітики.“Ми спрощуємо життя людей: уже цього року ми запровадимо систему фронт-офісів, яка дозволить надавати соціальні сервіси в кожній ОТГ. Тепер для подачі документів на призначення різних видів соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Даний сервіс буде доступний навіть у маленькому населеному пункті. Щоб стимулювати ОТГ до розвитку цієї системи, Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із державного бюджету. На це передбачено 150 млн грн”, - пояснила Юлія Соколовська.За словами очільниці відомства, така ініціатива наблизить соціальні сервіси до людей і дозволить їм значно зекономити свій час та зусилля, оскільки пункти прийому документів будуть знаходитися навіть у невеликому населеному пункті, а не лише у великих містах та райцентрах, як це відбувається зараз.“Фронт-офіси лише прийматимуть документи та видаватимуть результати обробки заявникам. При цьому опрацюванням документів займатиметься “бек-офіс”, в який інформація направлятиметься одразу із декількох “фронтів”. Таким чином ми не лише розширимо мережу, а й оптимізуємо роботу всього механізму", - резюмувала Юлія Соколовська.