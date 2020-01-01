Де на Волині не буде світла 23 січня





Володимир-Волинський район



1. 9:00-17:00

ВПУ, гуртожиток, столова, ст. цех

с. Овадно



Горохівський район



1. 9:00 – 17:00

Укртелеком, Приватбанк, ВУЖКГ, Мар'янівська СР, ТОВ «Хлібний Терем», ТзОВ «М.О.П.» ЛТД

ФОП Ковальчук В.П., Тимчук О.В. Гаврось О.А. Притолюк І.В., Шеремета А.М., Луговська Н.Б., Рубаха В.В Смт Мар’янівка

Вул. Піонерська, Незалежності, Соборна

2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-220 9:00 – 17:00 ФОП Венгерський В.Й.

Берестечківське СТ

Міська рада – дит.садок

СКЗ

Ринок, Каплиця

ФОП Освіцінський Я.А. Ісанська С.А. Гоменюк Е.В. Венгерська Л.І. Корнейко Я.М.Марчук І.М.

СР с.Піски

Церква



м.Берестечко

вул.Дрини, Пушкіна, Будьоного, Богуна, Козацька, Гоголя, Польна, Бродська, Маяковського



Іваничівський район



1. ЩТП-302 10:00-16:30

Магазин Вікторія смт Іваничі вул.Зелена 23-56

вул.Луцька 22-89

2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-248 9:30-16:30 с.Бужанка вул.Миру 10-59

вул.Братів Гайворонських 36-63



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

с.Сошичне,

вул.Центральна 1-22



2. 09:00 – 17:00

с.Нуйно,

вул.Перемоги, вул. Жовтнева





Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ковельський район



1. ПЛ-0.4кВ КТП-289 9:00-17:00 С/Р Любитів

Ковельське Райво

Ковельське МТМО с.Ворона



2.

ПС-110кВ «Ковель»

Л.62-02 (ТП-694)

9:00-17:00

ТзОВ"З-д сучасних БМ"

ФОП Наумчук Н.В.

м.Ковель, пров.Гагаріна,

вул. Мазепи, вул.Загородня, вул.Гагаріна



Локачинський район



1. ПЛ-04кВ Л-1КТП №3 9:00-17:00 с.Дорогиничі вул.Зелена.



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-407 9:00 – 17:00 с.Лисняки

2. ПЛ-0.4 КТП-262 9:00 – 17:00 с.Підманево

3. ПЛ-0.4 Л-3;4 ЗТП-375 9:00 – 17:00 ФОП Чуб Андрій Андрійович

ТОВ "Любомль ринок"

Магазин "Гріль-бар"

Магазини біля ринку по вул.1-го Травня м.Любомль вул.1-го Травня, Коновальця



Любешівський район



1. 10:00-13:00

Пилорама

с. Березичі вул. Незалежності

2. 12:00-17:00

школа

с. Угриничі вул. Пасіка



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

вул. Заводська



Ратнівський район



1. ТП-392 Л-3 9.00-16.00

Ратно вул. Партизанська



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.

2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище, вул.Курбаса, Б.Хмельницького

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня,

ФОП Вавренчук Р.В. с.Доросині, вул.Фріда

5. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.

6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45

7. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка

8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски

9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.



Старовижівський район



1. КТП-90,91 09-00-16-00 ФАП, магазин Гапіч, підприємець Дейнека с.Смолярі вул Шевченка, Молодіжна, Л. Українки, Центральна, Вишнева Підрічна, Підлісна

2. ПЛ-10кВ Л-93-01 10-00-16-00 МТС, фермерське господарство ХАНКО с Паридуби-повністю, Смідин куток Нове с.Заболоття, Коршово, Вороннє



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-132 Л-1 10:00-16:30 с.Дуліби

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-236 Л-3 10:00-16:30 ФАП с.Маковичі вул.Майструка

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00ВПУ, гуртожиток, столова, ст. цехс. Овадно1. 9:00 – 17:00Укртелеком, Приватбанк, ВУЖКГ, Мар'янівська СР, ТОВ «Хлібний Терем», ТзОВ «М.О.П.» ЛТДФОП Ковальчук В.П., Тимчук О.В. Гаврось О.А. Притолюк І.В., Шеремета А.М., Луговська Н.Б., Рубаха В.В Смт Мар’янівкаВул. Піонерська, Незалежності, Соборна2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-220 9:00 – 17:00 ФОП Венгерський В.Й.Берестечківське СТМіська рада – дит.садокСКЗРинок, КаплицяФОП Освіцінський Я.А. Ісанська С.А. Гоменюк Е.В. Венгерська Л.І. Корнейко Я.М.Марчук І.М.СР с.ПіскиЦерквам.Берестечковул.Дрини, Пушкіна, Будьоного, Богуна, Козацька, Гоголя, Польна, Бродська, Маяковського1. ЩТП-302 10:00-16:30Магазин Вікторія смт Іваничі вул.Зелена 23-56вул.Луцька 22-892. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-248 9:30-16:30 с.Бужанка вул.Миру 10-59вул.Братів Гайворонських 36-631. 09:00 – 17:00с.Сошичне,вул.Центральна 1-222. 09:00 – 17:00с.Нуйно,вул.Перемоги, вул. ЖовтневаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ КТП-289 9:00-17:00 С/Р ЛюбитівКовельське РайвоКовельське МТМО с.Ворона2.ПС-110кВ «Ковель»Л.62-02 (ТП-694)9:00-17:00ТзОВ"З-д сучасних БМ"ФОП Наумчук Н.В.м.Ковель, пров.Гагаріна,вул. Мазепи, вул.Загородня, вул.Гагаріна1. ПЛ-04кВ Л-1КТП №3 9:00-17:00 с.Дорогиничі вул.Зелена.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-407 9:00 – 17:00 с.Лисняки2. ПЛ-0.4 КТП-262 9:00 – 17:00 с.Підманево3. ПЛ-0.4 Л-3;4 ЗТП-375 9:00 – 17:00 ФОП Чуб Андрій АндрійовичТОВ "Любомль ринок"Магазин "Гріль-бар"Магазини біля ринку по вул.1-го Травня м.Любомль вул.1-го Травня, Коновальця1. 10:00-13:00Пилорамас. Березичі вул. Незалежності2. 12:00-17:00школас. Угриничі вул. ПасікаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00вул. Заводська1. ТП-392 Л-3 9.00-16.00Ратно вул. Партизанська1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище, вул.Курбаса, Б.Хмельницького3. ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник4. ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня,ФОП Вавренчук Р.В. с.Доросині, вул.Фріда5. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.1. КТП-90,91 09-00-16-00 ФАП, магазин Гапіч, підприємець Дейнека с.Смолярі вул Шевченка, Молодіжна, Л. Українки, Центральна, Вишнева Підрічна, Підлісна2. ПЛ-10кВ Л-93-01 10-00-16-00 МТС, фермерське господарство ХАНКО с Паридуби-повністю, Смідин куток Нове с.Заболоття, Коршово, Вороннє1. ПЛ-0,4 кВКТП-132 Л-1 10:00-16:30 с.Дуліби2. ПЛ-0,4 кВКТП-236 Л-3 10:00-16:30 ФАП с.Маковичі вул.Майструка3. ПЛ-0,4 кВКТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище

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