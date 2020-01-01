Волинянка, яка викрала з магазину шкарпетки, заплатить штраф





Слухання справи відбулось 16 січня. Про це йдеться у постанові суду, пише



10 січня близько 12:30 жінка у рожищенському магазині «Ева 1621» вкрала пару жіночих шкарпеток «AmiGa», вартістю 49,99 гривень, та жіночі прокладки «Always Ultra», вартістю 46,99 гривень.



У судовому засіданні підсудна свою вину у вищевказаному правопорушенні визнала та щиро розкаялася у вчиненому.



Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 51 Адміністративного кодексу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.



Головне фото - ілюстративне.

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