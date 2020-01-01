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Волинянка, яка викрала з магазину шкарпетки, заплатить штраф

Волинянка, яка викрала з магазину шкарпетки, заплатить штраф
У Рожищенському районі судили жінку, яка вкрали у магазині шкарпетки та прокладки.

Слухання справи відбулось 16 січня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище".

10 січня близько 12:30 жінка у рожищенському магазині «Ева 1621» вкрала пару жіночих шкарпеток «AmiGa», вартістю 49,99 гривень, та жіночі прокладки «Always Ultra», вартістю 46,99 гривень.

У судовому засіданні підсудна свою вину у вищевказаному правопорушенні визнала та щиро розкаялася у вчиненому.

Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 51 Адміністративного кодексу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, крадіжка, Рожищенський район
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