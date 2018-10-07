У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували

Минулої доби, 21 січня, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» під час здійснення процедур прикордонного контролю правоохоронці у двох випадках виявили українців, які з грудня минулого року та січня цього року перебували у розшуку.Про це повідомляє пресслужба прикордонників Луцького загону.Інформують, що у першому випадку спрацювання бази даних відбулось щодо одного з пасажирів автобуса, який повертався з Польщі в Україну.В іншому випадку база даних спрацювала, коли чоловік на автомобілі Тоyota мав намір виїхати з України.Чоловіків передали співробітникам поліції.