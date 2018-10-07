У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували
Сьогодні, 14:55
Минулої доби, 21 січня, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» під час здійснення процедур прикордонного контролю правоохоронці у двох випадках виявили українців, які з грудня минулого року та січня цього року перебували у розшуку.
Про це повідомляє пресслужба прикордонників Луцького загону.
Інформують, що у першому випадку спрацювання бази даних відбулось щодо одного з пасажирів автобуса, який повертався з Польщі в Україну.
В іншому випадку база даних спрацювала, коли чоловік на автомобілі Тоyota мав намір виїхати з України.
Чоловіків передали співробітникам поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прикордонників Луцького загону.
Інформують, що у першому випадку спрацювання бази даних відбулось щодо одного з пасажирів автобуса, який повертався з Польщі в Україну.
В іншому випадку база даних спрацювала, коли чоловік на автомобілі Тоyota мав намір виїхати з України.
Чоловіків передали співробітникам поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Сьогодні, 15:08
У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували
Сьогодні, 14:55
Волинянка, яка викрала з магазину шкарпетки, заплатить штраф
Сьогодні, 14:52
Боулінг-клуб «StrikeCity» кличе на «День боулера»*
Сьогодні, 14:41
Медіа