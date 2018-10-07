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У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували

У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували
Минулої доби, 21 січня, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» під час здійснення процедур прикордонного контролю правоохоронці у двох випадках виявили українців, які з грудня минулого року та січня цього року перебували у розшуку.

Про це повідомляє пресслужба прикордонників Луцького загону.

Інформують, що у першому випадку спрацювання бази даних відбулось щодо одного з пасажирів автобуса, який повертався з Польщі в Україну.

В іншому випадку база даних спрацювала, коли чоловік на автомобілі Тоyota мав намір виїхати з України.

Чоловіків передали співробітникам поліції.

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Теги: затримання, Ягодин, Волинь, прикордонники, розшук
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