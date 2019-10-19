Амінат, Живко та Абдувохоб: які чудернацькі імена давали волиняни своїм чадам
Сьогодні, 15:06
Розповіли, які рідковживані імена давали волиняни своїм малюкам у 2019 році.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Рідковживаними у 2019 році були жіночі імена: Августа, Авілона, Амінат, Армін, Асмік, Бернадетта, Еліс, Єсенія, Іоланта, Рубіна, Хадаса.
Волиняни називали своїх хлопців: Абанфаз, Абдувохоб, Амфілохій, Азаріні, Аян, Бенджамін, Еміліан, Еліф, Живко, Кайс, Панкратій, Рагім, Рамеш, Сардар, Тім.
"Шановні батьки, постарайтеся вибрати ім’я таке, щоб згодом ніколи не пошкодувати про свій вибір. Ім’я малюка має принести вашій дитині комфорт і тільки позитивні емоції", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Рідковживаними у 2019 році були жіночі імена: Августа, Авілона, Амінат, Армін, Асмік, Бернадетта, Еліс, Єсенія, Іоланта, Рубіна, Хадаса.
Волиняни називали своїх хлопців: Абанфаз, Абдувохоб, Амфілохій, Азаріні, Аян, Бенджамін, Еміліан, Еліф, Живко, Кайс, Панкратій, Рагім, Рамеш, Сардар, Тім.
"Шановні батьки, постарайтеся вибрати ім’я таке, щоб згодом ніколи не пошкодувати про свій вибір. Ім’я малюка має принести вашій дитині комфорт і тільки позитивні емоції", - йдеться у повідомленні.
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