Як найчастіше волиняни називали своїх малюків торік





Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.



Для дівчаток найпопулярнішими були: Анна, Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія, Христина.



Хлопчиків найчастіше називали: Артем, Давид, Даниїл, Дмитро, Марк, Максим, Матвій, Михайло, Олександр, Тимофій.

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