Як найчастіше волиняни називали своїх малюків торік
Сьогодні, 18:40
Повідомили, які імена малюків були найпопулярнішими на Волині у 2019 році.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Для дівчаток найпопулярнішими були: Анна, Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія, Христина.
Хлопчиків найчастіше називали: Артем, Давид, Даниїл, Дмитро, Марк, Максим, Матвій, Михайло, Олександр, Тимофій.
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Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Для дівчаток найпопулярнішими були: Анна, Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія, Христина.
Хлопчиків найчастіше називали: Артем, Давид, Даниїл, Дмитро, Марк, Максим, Матвій, Михайло, Олександр, Тимофій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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