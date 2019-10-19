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Як найчастіше волиняни називали своїх малюків торік

Як найчастіше волиняни називали своїх малюків торік
Повідомили, які імена малюків були найпопулярнішими на Волині у 2019 році.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Для дівчаток найпопулярнішими були: Анна, Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія, Христина.

Хлопчиків найчастіше називали: Артем, Давид, Даниїл, Дмитро, Марк, Максим, Матвій, Михайло, Олександр, Тимофій.

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Теги: імена, діти
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