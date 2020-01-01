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На Волині затримали двох серійних квартирних злодіїв

На Волині затримали двох серійних квартирних злодіїв
На Волині зловили двох злодіїв, які обкрадали квартири.

Досудовим слідством по справі встановили, що 19-річний та 21-річний жителі Нововолинська, через вікна проникали в помешкання та крали речі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Зокрема, 16 січня зловмисники із помешкання місцевого жителя по вулиці Шухевича викрали гроші, продукти харчування, мобільний телефон та ювелірні вироби. Наступного дня, 17 січня вони скоїли крадіжку із квартири по вулиці Нововолинській, де викрали гроші, ювелірні вироби та документи.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання злодіїв, під час яких вилучили речові докази, зокрема, викрадені ювелірні вироби, побутову та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування триває.

Відомо, що правопорушників уже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Нині вирішують питання про підозрюваним міри запобіжного заходу – тримання під вартою.







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Теги: злодій, крадіжка
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