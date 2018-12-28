Волинянин, який кросовером зніс огорожу, заплатить штраф





Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт



Зазначається, що приватний підприємець 21 листопада 2019 року о 00:35 годині керував у стані алкогольного сп’яніння автомобілем. Водій їхав вулицею Ковельською поблизу будинку №4.



У підприємця була «нестійка хода, запах алкоголю з порожнини рота. Від проходження у встановленому порядку медичного огляду… відмовився на місці події, а також у медичному закладі, що було зафіксовано нагрудною відеокамерою поліцейського», – йдеться у постанові.



Доводи щодо невинуватості не були достатньо переконливими, адже водія визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклали на нього адміністративне стягнення 10 200 гривень (600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.



Втім ця постанова не остаточна, адже її можуть оскаржити “шляхом подання апеляційної скарги до Волинського апеляційного суду через Володимир-Волинський міський суд Волинської області”.



За інсайдерською інформацією, кермував автівкою директор одного з місцевих ринків.

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