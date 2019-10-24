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День Соборності України: спогади волинян про знаковий день в історії держави. ФОТО

День Соборності України: спогади волинян про знаковий день в історії держави. ФОТО
22 українці відзначають День Соборності України. До об'єднання територій України в 1919 році причетні відомі волиняни.

Про це розповідає наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Говорить: проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки стало знаковим в історії нашої держави.

Історик, краєзнавець Анатолій Кравець написав книгу про земляків та історичних постатей, які були на Волині у період першої світової війни. Він каже: волиняни були активними у військовому-політичному житті країни та хотіли об'єднання, адже у той час землі були розділені між Австоро-Угорщиною й Російською імперією.

"Коли війна почалася, то брат на брата йшов. Син на батька і українці бажали об'єднатися. Урочисте те, що саме 22 січня 2018 року було Українську народну республіку проголошено вільною, незалежною та самостійною і через рік, саме 22 січня, було прийнято Акт Злуки", - згадує краєзнавець Анатолій Кравець.

Наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис, каже, об’єднатися в єдину державу хотіли українці з різних земель.

"Кубань в 1918 році хотіла возєднатися у єдину велику Україну, але вступили більшовики й цього не вдалося реалізувати. Цікаві у нас є експонати, це рідкісна сторінка історії, що в роки революцій, на далекому сході де український Зелений Клин, було більшість населення українців – там проголосили державне утворення " Зелений Клин", яке прослало делегацію до Києва, щоб в єдину соборну Україну возєднатися", - розповідає Яна Лис.

Науковиця розповідає: на початку Соборності серед героїв був волинянин Всеволод Осецький - наказний головний отаман, права рука Симона Петлюри. Він керував фронтом, що проходив через волинські землі. Називає Яна Лис "антигероя" - Володимира Оскілка, який 29 квітня 1919 року спробував вчинити переворот у тодішній столиці УНР в Рівному, що призвело до військової поразки влади УНР на Волині.

"Соборність України протривала менше року: вже 20 грудня 1919 року безкінечні конфлікти між Євгеном Петрушевичем із Галичини та Симоном Петлюрою призвели до того, що ЗУНР в односторонньому порядку денонсувала угоду про злуку. І це говорить про те, на скільки нам важлива єдність", - згадує наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис.


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Теги: День соборності України, спогади волинян
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