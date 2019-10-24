День Соборності України: спогади волинян про знаковий день в історії держави. ФОТО





Про це розповідає наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис, - йдеться у сюжеті



Говорить: проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки стало знаковим в історії нашої держави.



Історик, краєзнавець Анатолій Кравець написав книгу про земляків та історичних постатей, які були на Волині у період першої світової війни. Він каже: волиняни були активними у військовому-політичному житті країни та хотіли об'єднання, адже у той час землі були розділені між Австоро-Угорщиною й Російською імперією.



"Коли війна почалася, то брат на брата йшов. Син на батька і українці бажали об'єднатися. Урочисте те, що саме 22 січня 2018 року було Українську народну республіку проголошено вільною, незалежною та самостійною і через рік, саме 22 січня, було прийнято Акт Злуки", - згадує краєзнавець Анатолій Кравець.



Наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис, каже, об’єднатися в єдину державу хотіли українці з різних земель.



"Кубань в 1918 році хотіла возєднатися у єдину велику Україну, але вступили більшовики й цього не вдалося реалізувати. Цікаві у нас є експонати, це рідкісна сторінка історії, що в роки революцій, на далекому сході де український Зелений Клин, було більшість населення українців – там проголосили державне утворення " Зелений Клин", яке прослало делегацію до Києва, щоб в єдину соборну Україну возєднатися", - розповідає Яна Лис.



Науковиця розповідає: на початку Соборності серед героїв був волинянин Всеволод Осецький - наказний головний отаман, права рука Симона Петлюри. Він керував фронтом, що проходив через волинські землі. Називає Яна Лис "антигероя" - Володимира Оскілка, який 29 квітня 1919 року спробував вчинити переворот у тодішній столиці УНР в Рівному, що призвело до військової поразки влади УНР на Волині.



"Соборність України протривала менше року: вже 20 грудня 1919 року безкінечні конфлікти між Євгеном Петрушевичем із Галичини та Симоном Петлюрою призвели до того, що ЗУНР в односторонньому порядку денонсувала угоду про злуку. І це говорить про те, на скільки нам важлива єдність", - згадує наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 українці відзначають День Соборності України. До об'єднання територій України в 1919 році причетні відомі волиняни.Про це розповідає наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею, - йдеться у сюжеті Суспільного Говорить: проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки стало знаковим в історії нашої держави.Історик, краєзнавецьнаписав книгу про земляків та історичних постатей, які були на Волині у період першої світової війни. Він каже: волиняни були активними у військовому-політичному житті країни та хотіли об'єднання, адже у той час землі були розділені між Австоро-Угорщиною й Російською імперією."Коли війна почалася, то брат на брата йшов. Син на батька і українці бажали об'єднатися. Урочисте те, що саме 22 січня 2018 року було Українську народну республіку проголошено вільною, незалежною та самостійною і через рік, саме 22 січня, було прийнято Акт Злуки", - згадує краєзнавець Анатолій Кравець.Наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис, каже, об’єднатися в єдину державу хотіли українці з різних земель."Кубань в 1918 році хотіла возєднатися у єдину велику Україну, але вступили більшовики й цього не вдалося реалізувати. Цікаві у нас є експонати, це рідкісна сторінка історії, що в роки революцій, на далекому сході де український Зелений Клин, було більшість населення українців – там проголосили державне утворення " Зелений Клин", яке прослало делегацію до Києва, щоб в єдину соборну Україну возєднатися", - розповідає Яна Лис.Науковиця розповідає: на початку Соборності серед героїв був волинянин- наказний головний отаман, права рука Симона Петлюри. Він керував фронтом, що проходив через волинські землі. Називає Яна Лис "антигероя" - Володимира Оскілка, який 29 квітня 1919 року спробував вчинити переворот у тодішній столиці УНР в Рівному, що призвело до військової поразки влади УНР на Волині."Соборність України протривала менше року: вже 20 грудня 1919 року безкінечні конфлікти між Євгеном Петрушевичем із Галичини та Симоном Петлюрою призвели до того, що ЗУНР в односторонньому порядку денонсувала угоду про злуку. І це говорить про те, на скільки нам важлива єдність", - згадує наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію