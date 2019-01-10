Волинян просять допомогти знайти чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. ФОТО
Сьогодні, 16:19
Поліцейські встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення хуліганства у Луцьку.
Про це інформує ГУНП Волинської області.
Правоохоронці просять громадян, котрим відома будь-яка інформація, пов’язана з цим чоловіком, повідомити невідкладно за номером телефону: 066 331 7423.
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Про це інформує ГУНП Волинської області.
Правоохоронці просять громадян, котрим відома будь-яка інформація, пов’язана з цим чоловіком, повідомити невідкладно за номером телефону: 066 331 7423.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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