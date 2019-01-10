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Волинян просять допомогти знайти чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. ФОТО

Волинян просять допомогти знайти чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. ФОТО
Поліцейські встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення хуліганства у Луцьку.

Про це інформує ГУНП Волинської області.

Правоохоронці просять громадян, котрим відома будь-яка інформація, пов’язана з цим чоловіком, повідомити невідкладно за номером телефону: 066 331 7423.



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Теги: хуліганство, Волинь
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