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Кривавий День Соборності: від кулі снайпера на Сході загинув волинянин. ОНОВЛЕНО

Кривавий День Соборності: від кулі снайпера на Сході загинув волинянин. ОНОВЛЕНО
У зоні проведення ООС загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила.
Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше", - написала у facebook волонтерка та медик Ярина Чорногуз.

"Хай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", – йдеться у дописі.

Інформацію про загибель Миколи Сорочука поширив і військовий капелан, священник Іоан Турчинський.

Згодом інформацію про смерть військовогого підтвердили і у Луцькій районній держадміністрації.

"...сьогодні, 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Підгайцівської об’єднаної територіальної громади", - йдеться на офіційній сторінці Луцької РДА.



Попередньо відомо, що життя лучанина обірвала ворожа куля снайпера у День Соборності 22 січня.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Миколи.


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Теги: ООС, АТО, Сорочук Микола
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