Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 15:30 поблизу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку зіткнулися Skoda та Mercedes.



Зазначається, що водій автомобіля Skoda намагався повернути на стоянку та увімкнув сигнал повороту. В цей час водій легковика Mercedes, який рухався позаду, не врахувавши погодні умови та не дотримавшись дистанції, допустив зіткнення.



У пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що зіткнення двох авто сталося через недотримання дистанції одним із водіїв. На щастя, ніхто не постраждав. Машини отримали механічні пошкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох авто сталася 22 січня на вулиці Дубнівська в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 15:30 поблизу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку зіткнулися Skoda та Mercedes.Зазначається, що водій автомобіля Skoda намагався повернути на стоянку та увімкнув сигнал повороту. В цей час водій легковика Mercedes, який рухався позаду, не врахувавши погодні умови та не дотримавшись дистанції, допустив зіткнення.У пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що зіткнення двох авто сталося через недотримання дистанції одним із водіїв. На щастя, ніхто не постраждав. Машини отримали механічні пошкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію