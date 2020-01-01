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Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО
ДТП за участю двох авто сталася 22 січня на вулиці Дубнівська в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 15:30 поблизу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку зіткнулися Skoda та Mercedes.

Зазначається, що водій автомобіля Skoda намагався повернути на стоянку та увімкнув сигнал повороту. В цей час водій легковика Mercedes, який рухався позаду, не врахувавши погодні умови та не дотримавшись дистанції, допустив зіткнення.

У пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що зіткнення двох авто сталося через недотримання дистанції одним із водіїв. На щастя, ніхто не постраждав. Машини отримали механічні пошкодження.

Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Skoda та Mercedes. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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