Іран не поверне чорні скриньки Україні зі збитого літака МАУ
Сьогодні, 16:45
Чорні скриньки зі збитого літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня є одними з основних об’єктів для розслідування. Уряд Ірану запевняє, що скриньки мають залишитися в Ірані.
Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на Mehr.
Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що чорні скриньки мають залишатися в Ірані згідно з додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації.
Політик мав на увазі, що оскільки авіакатастрофа сталася в Ірані, то розслідуванням має займатися Організація цивільної авіації Ірану.
За його словами, в разі будь-яких проблем з розшифровкою чорних скриньок будуть вжиті необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".
Міністр додав, що іранська делегація вирушила в Україну, аби "вивчити документи літака".
Нагадаємо, український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Український літак в Ірані збив Корпус вартових ісламської революції
Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
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Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на Mehr.
Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що чорні скриньки мають залишатися в Ірані згідно з додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації.
Політик мав на увазі, що оскільки авіакатастрофа сталася в Ірані, то розслідуванням має займатися Організація цивільної авіації Ірану.
За його словами, в разі будь-яких проблем з розшифровкою чорних скриньок будуть вжиті необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".
Міністр додав, що іранська делегація вирушила в Україну, аби "вивчити документи літака".
Нагадаємо, український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Український літак в Ірані збив Корпус вартових ісламської революції
Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
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