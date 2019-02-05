У школі на Полтавщині померла учениця
Сьогодні, 17:19
Вдень 22 січня в одній зі шкіл Кременчуцького району, що на Полтавщині, у навчальний час померла учениця. 14-річній дівчинці стало зле на перерві між уроками.
Про це розповіли у поліції області, - пише ТСН.
Як зазначається, про трагедію повідомив черговий лікар "швидкої". За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину, проте марно. Дівчина померла у їхній присутності.
Місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кременчуцького відділу поліції пишуть, що дівчинці стало зле на перерві. За цим фактом поліцейські проводять перевірку. Також у ЗМІ пишуть, що дитина мала проблеми із серцем. Однак цього наразі точно не відомо. Тіло дитини направили на дослідження, яке має встановити причину її смерті.
Нагадаємо, раніше в одній із рівненських шкіл померла учениця. Дев’ятикласниці раптово стало зле посеред уроку. Директор особисто ще живу дівчинку ніс до швидкої. Утім, у кареті швидкої школярка померла.
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Про це розповіли у поліції області, - пише ТСН.
Як зазначається, про трагедію повідомив черговий лікар "швидкої". За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину, проте марно. Дівчина померла у їхній присутності.
Місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кременчуцького відділу поліції пишуть, що дівчинці стало зле на перерві. За цим фактом поліцейські проводять перевірку. Також у ЗМІ пишуть, що дитина мала проблеми із серцем. Однак цього наразі точно не відомо. Тіло дитини направили на дослідження, яке має встановити причину її смерті.
Нагадаємо, раніше в одній із рівненських шкіл померла учениця. Дев’ятикласниці раптово стало зле посеред уроку. Директор особисто ще живу дівчинку ніс до швидкої. Утім, у кареті швидкої школярка померла.
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