У школі на Полтавщині померла учениця





Про це розповіли у поліції області, - пише



Як зазначається, про трагедію повідомив черговий лікар "швидкої". За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину, проте марно. Дівчина померла у їхній присутності.



Місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кременчуцького відділу поліції пишуть, що дівчинці стало зле на перерві. За цим фактом поліцейські проводять перевірку. Також у ЗМІ пишуть, що дитина мала проблеми із серцем. Однак цього наразі точно не відомо. Тіло дитини направили на дослідження, яке має встановити причину її смерті.



Нагадаємо, раніше в одній із рівненських шкіл померла учениця. Дев’ятикласниці раптово стало зле посеред уроку. Директор особисто ще живу дівчинку ніс до швидкої. Утім, у кареті швидкої школярка померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдень 22 січня в одній зі шкіл Кременчуцького району, що на Полтавщині, у навчальний час померла учениця. 14-річній дівчинці стало зле на перерві між уроками.Про це розповіли у поліції області, - пише ТСН Як зазначається, про трагедію повідомив черговий лікар "швидкої". За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину, проте марно. Дівчина померла у їхній присутності.Місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кременчуцького відділу поліції пишуть, що дівчинці стало зле на перерві. За цим фактом поліцейські проводять перевірку. Також у ЗМІ пишуть, що дитина мала проблеми із серцем. Однак цього наразі точно не відомо. Тіло дитини направили на дослідження, яке має встановити причину її смерті.Нагадаємо, раніше в одній із рівненських шкіл померла учениця. Дев’ятикласниці раптово стало зле посеред уроку. Директор особисто ще живу дівчинку ніс до швидкої. Утім, у кареті швидкої школярка померла.

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