вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У школі на Полтавщині померла учениця

У школі на Полтавщині померла учениця
Вдень 22 січня в одній зі шкіл Кременчуцького району, що на Полтавщині, у навчальний час померла учениця. 14-річній дівчинці стало зле на перерві між уроками.

Про це розповіли у поліції області, - пише ТСН.

Як зазначається, про трагедію повідомив черговий лікар "швидкої". За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину, проте марно. Дівчина померла у їхній присутності. 

Місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кременчуцького відділу поліції пишуть, що дівчинці стало зле на перерві. За цим фактом поліцейські проводять перевірку. Також у ЗМІ пишуть, що дитина мала проблеми із серцем. Однак цього наразі точно не відомо. Тіло дитини направили на дослідження, яке має встановити причину її смерті.

Нагадаємо, раніше в одній із рівненських шкіл померла учениця. Дев’ятикласниці раптово стало зле посеред уроку. Директор особисто ще живу дівчинку ніс до швидкої. Утім, у кареті швидкої школярка померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: учениця, школа, Полтавщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку спортклуб просить надати пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 17:47
Волинянам розповіли, чи обов'язково цілувати руку священника
Сьогодні, 17:30
У школі на Полтавщині померла учениця
Сьогодні, 17:19
Вічний ремонт: волинянка понад 14 років потерпає від горе-сусідів
Сьогодні, 17:04
Іран не поверне чорні скриньки Україні зі збитого літака МАУ
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО
05 лютий, 2019, 21:39
У луцьких школах можуть звільнити медсестер У луцьких школах можуть звільнити медсестер
Сьогодні, 11:11
Учням у школах даватимуть безкоштовні індивідуальні заняття Учням у школах даватимуть безкоштовні індивідуальні заняття
20 січень, 20:42
На Львівщині мати школярки, яка прогуляла 85 уроків, заплатила штраф На Львівщині мати школярки, яка прогуляла 85 уроків, заплатила штраф
20 січень, 02:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький військовий аеродром понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:19
 0
Однокласниця поділилася спогадами про волинянина, який загинув від ворожої кулі на Сході
Сьогодні, 18:07
 0
У Луцьку спортклуб просить надати пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 17:47
 0
Волинянам розповіли, чи обов'язково цілувати руку священника
Сьогодні, 17:30
 0
У школі на Полтавщині померла учениця
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8