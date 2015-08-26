У Луцьку спортклуб просить надати пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 17:47
У Луцьку спортивний клуб, який займається карате, просить надати пільги на оренду колишнього бомбосховища.
Про це йшлося 22 січня під час засідання постійної комісія міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пишуть Волинські новини.
Як зазначив в.о. відділу управління комунальним майном міської комунальної власності Тарас Тарасюк, на адресу відділу звернулася ГО «Молодіжний спортивний клуб «СЕЙКЕН» щодо надання пільг на оренду колишнього бомбосховища на Волі, 8. З його слів, у цьому приміщенні дітки займаються карате.
Він наголосив, що в приміщенні провели багато ремонтних робіт, зокрема облаштували потужну витяжку та санвузол.
Відтак, члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення на сесії.
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Про це йшлося 22 січня під час засідання постійної комісія міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пишуть Волинські новини.
Як зазначив в.о. відділу управління комунальним майном міської комунальної власності Тарас Тарасюк, на адресу відділу звернулася ГО «Молодіжний спортивний клуб «СЕЙКЕН» щодо надання пільг на оренду колишнього бомбосховища на Волі, 8. З його слів, у цьому приміщенні дітки займаються карате.
Він наголосив, що в приміщенні провели багато ремонтних робіт, зокрема облаштували потужну витяжку та санвузол.
Відтак, члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення на сесії.
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