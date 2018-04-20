Як у Луцьку відзначали День Соборності України. ФОТО





Волинь також долучилася до відзначення важливої дати в історії становлення України, - повідомляє



Відтак, у глядацькій залі Волинського драмтеатру імені Т.Г.Шевченка зібралися лучани та гості міста, представники громадськості, духовенства та місцевої влади. Привітала волинян із державним святом і заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Роман Карпюк та заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.



На початку урочистостей присутні вшанували світлу пам’ять героїв, що віддали своє життя у боротьбі за Україну, хвилиною мовчання. Ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні поклали квіти до підніжжя пам’ятних знаків борцям за волю і незалежність України.



Вітаючи присутніх із державним святом, заступниця голови облдержадміністрації порівняла Україну з українською родиною та сім'єю.



«Ми усі різні, але коли нам потрібно розв'язати якісь питання ми об’єднуємося навколо однієї мети. Ми радимося, прислухаємося один до одного. Інколи сперечаємося, але все рівно знаходимо спільне рішення. – наголосила Світлана Мишковець. «Саме на такій єдності будується наша держава. Нам – українцям повинно буди єдиними у думках і та помислах. Адже в нашій єдності – єдність нашої держави».



На завершення виступу заступниця голови облдержадміністрації процитувала велику сучасну поетесу Ліну Костенко: «Розп'ято нас між Заходом і Сходом. Що не орел – печінку нам довбе. Зласкався, доле, над моїм народом. Щоб він не дався знівечить себе!».



Окрім цього, у фойє театру презентували виставку підготовлену Українським інститутом національної пам’яті «Українське військо: 1917-1921». Автори виставки Євген Пінак, Ярослав Файзулін, Максим Майоров. У виставці використані матеріали Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Музею Української революції 1917–1921 років, Українського національного музею в Чикаго, Віртуального музею УНР, Архіву Організації Українських Націоналістів, Архіву Інституту Йозефа Пілсудського.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч Україна відзначає 101 річницю проголошення Акту Злуки всіх українських земель в єдину Українську державу. У всіх містах та районах нашої країни проходить маса культурно-просвітницьких заходів та мистецьких акцій.Волинь також долучилася до відзначення важливої дати в історії становлення України, - повідомляє Волинська ОДА. Відтак, у глядацькій залі Волинського драмтеатру імені Т.Г.Шевченка зібралися лучани та гості міста, представники громадськості, духовенства та місцевої влади. Привітала волинян із державним святом і заступниця голови облдержадміністрації, заступник голови обласної радита заступниця Луцького міського головиНа початку урочистостей присутні вшанували світлу пам’ять героїв, що віддали своє життя у боротьбі за Україну, хвилиною мовчання. Ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні поклали квіти до підніжжя пам’ятних знаків борцям за волю і незалежність України.Вітаючи присутніх із державним святом, заступниця голови облдержадміністрації порівняла Україну з українською родиною та сім'єю.«Ми усі різні, але коли нам потрібно розв'язати якісь питання ми об’єднуємося навколо однієї мети. Ми радимося, прислухаємося один до одного. Інколи сперечаємося, але все рівно знаходимо спільне рішення. – наголосила Світлана Мишковець. «Саме на такій єдності будується наша держава. Нам – українцям повинно буди єдиними у думках і та помислах. Адже в нашій єдності – єдність нашої держави».На завершення виступу заступниця голови облдержадміністрації процитувала велику сучасну поетесу: «Розп'ято нас між Заходом і Сходом. Що не орел – печінку нам довбе. Зласкався, доле, над моїм народом. Щоб він не дався знівечить себе!».Окрім цього, у фойє театру презентували виставку підготовлену Українським інститутом національної пам’яті «Українське військо: 1917-1921». Автори виставкиУ виставці використані матеріали Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Музею Української революції 1917–1921 років, Українського національного музею в Чикаго, Віртуального музею УНР, Архіву Організації Українських Націоналістів, Архіву Інституту Йозефа Пілсудського.

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