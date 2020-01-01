Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 23 січня.





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. У.



Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень – +2…+4. Вітер західний, північно-західний і північний, 2-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. У.Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень – +2…+4. Вітер західний, північно-західний і північний, 2-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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