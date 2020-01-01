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У 2020 році на Волині планують відкрити три освітні заклади

У 2020 році на Волині планують відкрити три освітні заклади
В рамках національної програми «Велике будівництво», яку наприкінці 2019 року презентував Уряд України, до кінця нинішнього року на Волині планують відкрити три нових освітні заклади.

Зокрема, мають завершити будівництво дитсадка у Ківерцівському районі, учбових приміщень школи-ліцею у Турійському та реконструкцію навчально-виховного комплексу у Ратнівському районах, - повідомляє Волинська ОДА.

Плани відкрити до кінця року 100 шкіл, 100 садочків та стільки ж стадіонів озвучив 21 січня 2020 року під час відеоселекторної наради з головами ОДА прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Таке пріоритетне завдання на 2020 рік поставив Президент України Володимир Зеленський.

За словами начальниці управління освіти, науки та молоді Волинської обладержадміністрації Людмили Плахотної, цьогоріч участь в урядовій програмі візьме три освітні заклади, які планують здати у 2020-му році. Так, в ОДА передбачають завершення будівництва дошкільного навчального закладу на 75 місць у селі Дачне Ківерцівського району, кошторисна вартість якого - 31, 3 мільйони гривень.

На Ратнівщині мають завершити реконструкцію навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» села Жиричі на 195 місць, вартістю - 21,8 мільйонів гривень.

На фінішній прямій - будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- ліцей» Турійського району, в якому навчатиметься 252 учнів.

«Є ще ряд шкіл, у яких фінансуватимуться будівельні роботи, бо як відомо, за рік школу збудувати – не реально», - зазначає Людмила Плахотна.

Разом з тим, очікуються надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які Уряд рекомендує використати для створення нового освітнього середовища у новозбудованих школах, що відкриватимуться до кінця поточного року.

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Теги: Волинь, нові школи, плани
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