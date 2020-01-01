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У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО

У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі на швидкісній дорозі S7 неподалік міста Кельце (південь країни) 22 січня в середу близько опівдня зіткнулися 17 автомобілів.

Про це інформує tvn24.pl., пише "Укрінформ".

У результаті зіткнення постраждали восьмеро осіб.

За словами представника міськвідділу поліції в місті Кельце Славоміра Карвата, у ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві великі вантажівки і чотири середні транспортні автомобілі. Один з автомобілів загорівся.

Причиною аварії могла бути слизька дорога.

Після 15-ї години (за київським часом) рух автомобілів в цьому районі відновлено.

У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО
У Польщі – масштабна аварія: зіктнулися 17 автомобілів. ФОТО

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Теги: Польща, масштабна аварія
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