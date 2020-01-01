У Польщі – масштабна аварія: зіткнулися 17 автомобілів. ФОТО





Про це інформує tvn24.pl., пише



У результаті зіткнення постраждали восьмеро осіб.



За словами представника міськвідділу поліції в місті Кельце Славоміра Карвата, у ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві великі вантажівки і чотири середні транспортні автомобілі. Один з автомобілів загорівся.



Причиною аварії могла бути слизька дорога.



Після 15-ї години (за київським часом) рух автомобілів в цьому районі відновлено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі на швидкісній дорозі S7 неподалік міста Кельце (південь країни) 22 січня в середу близько опівдня зіткнулися 17 автомобілів.Про це інформує tvn24.pl., пише "Укрінформ" У результаті зіткнення постраждали восьмеро осіб.За словами представника міськвідділу поліції в місті Кельце, у ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві великі вантажівки і чотири середні транспортні автомобілі. Один з автомобілів загорівся.Причиною аварії могла бути слизька дорога.Після 15-ї години (за київським часом) рух автомобілів в цьому районі відновлено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію