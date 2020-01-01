У Польщі – масштабна аварія: зіткнулися 17 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 19:42
У Польщі на швидкісній дорозі S7 неподалік міста Кельце (південь країни) 22 січня в середу близько опівдня зіткнулися 17 автомобілів.
Про це інформує tvn24.pl., пише "Укрінформ".
У результаті зіткнення постраждали восьмеро осіб.
За словами представника міськвідділу поліції в місті Кельце Славоміра Карвата, у ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві великі вантажівки і чотири середні транспортні автомобілі. Один з автомобілів загорівся.
Причиною аварії могла бути слизька дорога.
Після 15-ї години (за київським часом) рух автомобілів в цьому районі відновлено.
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Про це інформує tvn24.pl., пише "Укрінформ".
У результаті зіткнення постраждали восьмеро осіб.
За словами представника міськвідділу поліції в місті Кельце Славоміра Карвата, у ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві великі вантажівки і чотири середні транспортні автомобілі. Один з автомобілів загорівся.
Причиною аварії могла бути слизька дорога.
Після 15-ї години (за київським часом) рух автомобілів в цьому районі відновлено.
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