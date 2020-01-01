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На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» затримали водія буса, який перевозив безакцизний алкоголь. ФОТО

На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» затримали водія буса, який перевозив безакцизний алкоголь. ФОТО
На автодорозі Н-22 "Устилуг-Луцьк-Рівне" патрульні виявили у водія буса безакцизне спиртне.

Інцидент трапився сьогодні, 22 січня, - інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Екіпаж патрульних зупинив водія Ford Transit, який рухався з перевищеною швидкістю в населеному пункті.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили 30 бутлів, ємкістю по 10 літрів, в яких була рідина, схожа на алкоголь. Продукція не мала належних документів і акцизних марок.

32-річний водій не зміг пояснити походження товару. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу, транспортний засіб доставили у районний відділок для проведення подальших дій.

На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» затримали водія буса, який перевозив безакцизний алкоголь. ФОТО
На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» затримали водія буса, який перевозив безакцизний алкоголь. ФОТО

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Теги: патрульні, безакцизний алкоголь, бус, Устилуг-Луцьк
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