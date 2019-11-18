На Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Денисюком
Сьогодні, 21:33
У селі Полиці Камінь-Каширського району провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Денисюка.
Його поховали на місцевому кладовищі по обіді, 22 січня. Про пише Район.Камінь-Каширський.
Ввечері 21 та вранці 22 січня з ним попрощались у Луцьку, у міському Домі панахиди відслужили заупокійну молитву, а згодом привезли до рідного села матері.
Сергій був сиротою, з 16-річного віку його виховувала бабсуся. На війну хлопець пішов добровольцем у віці 18 років. У 19 років він став свідком страшних подій: побратим Андрій Снітко (позивний «Хома») ліг на гранату, аби врятувати товаришів. У тому бою Сергій Денисюк отримав поранення.
Військовослужбовця Сергія Денисюка (позивний «Сократ») поховали з почестями. Провести його в останню дорогу прийшли родичі, близькі, побратими, жителі села та інші небайдужі громадяни.
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Його поховали на місцевому кладовищі по обіді, 22 січня. Про пише Район.Камінь-Каширський.
Ввечері 21 та вранці 22 січня з ним попрощались у Луцьку, у міському Домі панахиди відслужили заупокійну молитву, а згодом привезли до рідного села матері.
Сергій був сиротою, з 16-річного віку його виховувала бабсуся. На війну хлопець пішов добровольцем у віці 18 років. У 19 років він став свідком страшних подій: побратим Андрій Снітко (позивний «Хома») ліг на гранату, аби врятувати товаришів. У тому бою Сергій Денисюк отримав поранення.
Військовослужбовця Сергія Денисюка (позивний «Сократ») поховали з почестями. Провести його в останню дорогу прийшли родичі, близькі, побратими, жителі села та інші небайдужі громадяни.
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