На Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Денисюком

Сергія Денисюка.



Його поховали на місцевому кладовищі по обіді, 22 січня. Про



Ввечері 21 та вранці 22 січня з ним попрощались у Луцьку, у міському Домі панахиди відслужили заупокійну молитву, а згодом привезли до рідного села матері.



Сергій був сиротою, з 16-річного віку його виховувала бабсуся. На війну хлопець пішов добровольцем у віці 18 років. У 19 років він став свідком страшних подій: побратим Андрій Снітко (позивний «Хома») ліг на гранату, аби врятувати товаришів. У тому бою Сергій Денисюк отримав поранення.



Військовослужбовця Сергія Денисюка (позивний «Сократ») поховали з почестями. Провести його в останню дорогу прийшли родичі, близькі, побратими, жителі села та інші небайдужі громадяни.





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