Волинянин, який до смерті побив чоловіка, проведе у в'язниці вісім років





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 11 квітня 2019 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився у житловому будинку, де умисно наніс не менше 33 ударів палицею та топорищем в ділянку ніг та тулуба потерпілого.



Внаслідок побиття чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме: відкритий перелом обох кісток лівої гомілки з ураженням магістральних судин, закриту травму грудної клітки з переломом ребра, синців, саден та забійних ран обох верхніх та нижніх кінцівок. Від отриманих травм потерпілий помер.



Обвинувачений же свою вину не визнав, зазначивши, що в них з обвинуваченим виник конфлікт, і той погрожував йому ножем, а згодом погрожував вбити свого вітчима, якщо той не дасть йому гроші на алкоголь. Він наголосив, що не наносив 33 удари, а лише близько шести, які не могли привести до смерті потерпілого.



Незважаючи на це, його вина була доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами.



Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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