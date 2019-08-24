Волинянин, який до смерті побив чоловіка, проведе у в'язниці вісім років
22 січень, 23:23
На Волині судили чоловіка, який до смерті побив іншого чоловіка, завдавши йому 33 удари палицею та топорищем. Вбивця проведе за ґратами вісім років.
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 11 квітня 2019 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився у житловому будинку, де умисно наніс не менше 33 ударів палицею та топорищем в ділянку ніг та тулуба потерпілого.
Внаслідок побиття чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме: відкритий перелом обох кісток лівої гомілки з ураженням магістральних судин, закриту травму грудної клітки з переломом ребра, синців, саден та забійних ран обох верхніх та нижніх кінцівок. Від отриманих травм потерпілий помер.
Обвинувачений же свою вину не визнав, зазначивши, що в них з обвинуваченим виник конфлікт, і той погрожував йому ножем, а згодом погрожував вбити свого вітчима, якщо той не дасть йому гроші на алкоголь. Він наголосив, що не наносив 33 удари, а лише близько шести, які не могли привести до смерті потерпілого.
Незважаючи на це, його вина була доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 11 квітня 2019 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився у житловому будинку, де умисно наніс не менше 33 ударів палицею та топорищем в ділянку ніг та тулуба потерпілого.
Внаслідок побиття чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме: відкритий перелом обох кісток лівої гомілки з ураженням магістральних судин, закриту травму грудної клітки з переломом ребра, синців, саден та забійних ран обох верхніх та нижніх кінцівок. Від отриманих травм потерпілий помер.
Обвинувачений же свою вину не визнав, зазначивши, що в них з обвинуваченим виник конфлікт, і той погрожував йому ножем, а згодом погрожував вбити свого вітчима, якщо той не дасть йому гроші на алкоголь. Він наголосив, що не наносив 33 удари, а лише близько шести, які не могли привести до смерті потерпілого.
Незважаючи на це, його вина була доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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