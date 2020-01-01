23 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у співорганізатора міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation»(на фото), головного лікаря Волинського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІД, громадського активіста, атовцята в українського футболіста, уродженця ЛуцькаІменини сьогодні у чоловіків з іменами Григорій, Павло, Макар.Окрім цього, сьогодні у світі відзначається День почерку або, як його ще називають, День ручного письма. Головна мета святкування цього дня, за словами його творців, - нагадати всім нам про унікальність ручного письма, про необхідність практикуватися в ньому, про неповторність почерку кожної людини.У зв’язку з розвитком сучаних технологій, появою електронної пошти, СМС, електронних блокнотів, люди все частіше набирають тексти на комп'ютерах, замість того, щоб написати «від руки». На думку творців, лист або листівка, написані «від руки», у майбутньому можуть стати бажаним придбанням.Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо вам здоров’я, радості від життя й достатку.23 січня 1915 року народився художник Григорій Чорнокнижний. З 60-х років минулого століття жив у Луцьку, був одним з ініціаторів формування Волинської обласної секції спілки художників СРСР. Заявив про себе на Волині як провідний фахівець у галузі живопису, активний член бюро творчої секції. Організовував численні республіканські, обласні і міські виставки живопису.