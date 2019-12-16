У Володимирі-Волинському святкували День Соборності України. ФОТО





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Розпочали дійство з екскурсу в історію. Так, саме 22-го січня 1918-го року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22-го січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав – УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, – в єдину соборну Українську державу.



“Акт Соборності надав завершеної форми самостійної Української держави. Об’єднання стало практичним і політичним процесом – об’єднання УНР і ЗУНР стало моделлю зібрання територій в об’єднанні держави. У документі зазначено, що об’єднання не має на меті забирати чужі землі. Це підтвердження прагнення 30-мільйонного народу жити в єдиній державі.



Ці події, “Живий ланцюг” 1990-го року лише прискорили розпад СРСР. Тільки в єдності наша сила. Лише сильна влада і держава може убезпечити українську націю від служінню чужим інтересам, ось чому ми маємо плекати ідеал власної соборної держави.



Немає більш важливих чи менш важливих територій, не існує українських і менш українських регіонів. Рівно 101 рік тому назад в цей день був підписаний документ для багатомільйонного народу, який сторіччями був розірваний між різними імперіями та який прийшов до об’єднання – документ, який засвідчив створення єдиної незалежної Української Держави.



Сьогодні у нас дуже схожі виклики: в нас є ворог, який суне з тих же кордонів, який 100 років тому захопив Україну. Ворог є підступним, потужним, який точно не має ілюзій і в якого є завдання знищити нас як націю, нашу державу.



Тому, безумовно, нам необхідно робити все можливе, для того, щоб Україна могла захиститись, щоб вона була настільки потужною, аби ворог, який перебуває на кордонах, навіть не мав бажання рухатись далі і розгортати більш масштабну війну. Ми повинні засвоїти цей історичний урок, адже ми не маємо права на помилки, бо нащадки нам їх не пробачать”, – виступила з промовою ведуча.



Від імені міської та районної влад жителів Володимира-Волинського привітав міський голова Петро Саганюк.



“Наша держава повинна бути єдина і ціла, український народ повинен бути єдиним і ми всі повинні для цього прикласти зусилля. Хочу щиросердешно привітати громаду міста, побажати всім міцного здоров’я, щастя, миру і добра. Слава Україні!”



Для гостей концерту із вокальними номерами виступали ансамбль народної пісні “Розмай” у супроводі ансамблю “Володимирські музики”, фольклорний колектив РБК, хор хлопчиків та ансамбль бандуристів дитячої музичної школи, а також школярі ЗОШ №1.



А військовий оркестр 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого під керівництвом Ярослава Короля заграв в якості супроводу для свого побратима Миколи Триндюка.



Окрім цього, до Дня Соборності тематичні виставки підготували міська бібліотека, міський історичний музей та дитяча художня школа.



Урочистості завершились виконанням гімну України у супроводі військового оркестру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го січня у культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського відбувся святковий концерт з нагоди Дня Соборності України за участі місцевих вокальних і танцювальних колективів.про це пише БУГ.Розпочали дійство з екскурсу в історію. Так, саме 22-го січня 1918-го року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22-го січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав – УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, – в єдину соборну Українську державу.“Акт Соборності надав завершеної форми самостійної Української держави. Об’єднання стало практичним і політичним процесом – об’єднання УНР і ЗУНР стало моделлю зібрання територій в об’єднанні держави. У документі зазначено, що об’єднання не має на меті забирати чужі землі. Це підтвердження прагнення 30-мільйонного народу жити в єдиній державі.Ці події, “Живий ланцюг” 1990-го року лише прискорили розпад СРСР. Тільки в єдності наша сила. Лише сильна влада і держава може убезпечити українську націю від служінню чужим інтересам, ось чому ми маємо плекати ідеал власної соборної держави.Немає більш важливих чи менш важливих територій, не існує українських і менш українських регіонів. Рівно 101 рік тому назад в цей день був підписаний документ для багатомільйонного народу, який сторіччями був розірваний між різними імперіями та який прийшов до об’єднання – документ, який засвідчив створення єдиної незалежної Української Держави.Сьогодні у нас дуже схожі виклики: в нас є ворог, який суне з тих же кордонів, який 100 років тому захопив Україну. Ворог є підступним, потужним, який точно не має ілюзій і в якого є завдання знищити нас як націю, нашу державу.Тому, безумовно, нам необхідно робити все можливе, для того, щоб Україна могла захиститись, щоб вона була настільки потужною, аби ворог, який перебуває на кордонах, навіть не мав бажання рухатись далі і розгортати більш масштабну війну. Ми повинні засвоїти цей історичний урок, адже ми не маємо права на помилки, бо нащадки нам їх не пробачать”, – виступила з промовою ведуча.Від імені міської та районної влад жителів Володимира-Волинського привітав міський голова Петро Саганюк.“Наша держава повинна бути єдина і ціла, український народ повинен бути єдиним і ми всі повинні для цього прикласти зусилля. Хочу щиросердешно привітати громаду міста, побажати всім міцного здоров’я, щастя, миру і добра. Слава Україні!”Для гостей концерту із вокальними номерами виступали ансамбль народної пісні “Розмай” у супроводі ансамблю “Володимирські музики”, фольклорний колектив РБК, хор хлопчиків та ансамбль бандуристів дитячої музичної школи, а також школярі ЗОШ №1.А військовий оркестр 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого під керівництвом Ярослава Короля заграв в якості супроводу для свого побратима Миколи Триндюка.Окрім цього, до Дня Соборності тематичні виставки підготували міська бібліотека, міський історичний музей та дитяча художня школа.Урочистості завершились виконанням гімну України у супроводі військового оркестру.

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