Волиняни почали частіше хворіти на ГРВІ





Ріст відбувся шляхом збільшення кількості захворілих серед дорослого населення. Показник нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 27%. Найвищі показники захворюваності зареєстровано в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському районах, містах Луцьку та Нововолинську, -



Показник нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 27 %. Найвищі показники захворюваності зареєстрували в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському районах, містах Луцьку та Нововолинську.



Упродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 4,4 тисячі волинян, що на 800 осіб більше ніж минулого тижня.



З-поміж хворих 2,6 тисячі – це діти до 17 років (60 %). Кількість госпіталізованих із приводу ГРВІ збільшилась втричі, і становить 115 осіб (2,6 % від захворілих, із них 60 % – діти).



З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) вже перехворіло понад 73 тисячі мешканців області – це 7% населення.

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