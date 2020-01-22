Аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ щодо китайського вірусу





Про це



– Своїм офіційним листом вони повідомляють, що СКП контролює ситуацію та знаходиться в тісному контакті з національними органами влади Китаю. А також не рекомендує будь-які обмеження на поїздки та торгівлю з Китаєм, – повідомляє прес-служба аеропорту.



Інформація про людину з ознаками хвороби може надійти від екіпажу літак за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або після зарулювання повітряного судна на місце стоянки.



Зазначимо, представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження. Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело.

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