Аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ щодо китайського вірусу
Сьогодні, 04:18
Аеропорт Бориспіль отримав лист від санітарно-карантинного підрозділу ГУ Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України з роз’ясненнями щодо коронавірусу, який поширюється в Китаї.
Про це пишуть ФАКТИ.
– Своїм офіційним листом вони повідомляють, що СКП контролює ситуацію та знаходиться в тісному контакті з національними органами влади Китаю. А також не рекомендує будь-які обмеження на поїздки та торгівлю з Китаєм, – повідомляє прес-служба аеропорту.
Інформація про людину з ознаками хвороби може надійти від екіпажу літак за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або після зарулювання повітряного судна на місце стоянки.
Зазначимо, представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження. Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело.
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Про це пишуть ФАКТИ.
– Своїм офіційним листом вони повідомляють, що СКП контролює ситуацію та знаходиться в тісному контакті з національними органами влади Китаю. А також не рекомендує будь-які обмеження на поїздки та торгівлю з Китаєм, – повідомляє прес-служба аеропорту.
Інформація про людину з ознаками хвороби може надійти від екіпажу літак за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або після зарулювання повітряного судна на місце стоянки.
Зазначимо, представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження. Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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