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У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО

У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО
Одна із зупинок громадського транспорту в місті Луцьку знаходиться в край жахливому стані.

Про це повідомив лучанин Олександр на платформі «Відкрите місто», - пише ІА Волинські новини.

Йдеться про зупинку громадського транспорту, що на вулиці Теремнівській.

«Зупинка громадського транспорту на вулиці Теремнівська знаходиться в жахливому стані. І це при тому, що з обох сторін вулиці знаходяться багатоповерхові будинки», – зазначив чоловік.

Його звернення для опрацювання і вжиття належних заходів скерували до департаменту ЦНАП, департаменту житлово-комунального господарства та управління транспорту та зв’язку.


У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО

У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО

У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО


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Теги: зупинка, луцьк, транспорт
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