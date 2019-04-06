У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО
Сьогодні, 06:19
Одна із зупинок громадського транспорту в місті Луцьку знаходиться в край жахливому стані.
Про це повідомив лучанин Олександр на платформі «Відкрите місто», - пише ІА Волинські новини.
Йдеться про зупинку громадського транспорту, що на вулиці Теремнівській.
«Зупинка громадського транспорту на вулиці Теремнівська знаходиться в жахливому стані. І це при тому, що з обох сторін вулиці знаходяться багатоповерхові будинки», – зазначив чоловік.
Його звернення для опрацювання і вжиття належних заходів скерували до департаменту ЦНАП, департаменту житлово-комунального господарства та управління транспорту та зв’язку.
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Про це повідомив лучанин Олександр на платформі «Відкрите місто», - пише ІА Волинські новини.
Йдеться про зупинку громадського транспорту, що на вулиці Теремнівській.
«Зупинка громадського транспорту на вулиці Теремнівська знаходиться в жахливому стані. І це при тому, що з обох сторін вулиці знаходяться багатоповерхові будинки», – зазначив чоловік.
Його звернення для опрацювання і вжиття належних заходів скерували до департаменту ЦНАП, департаменту житлово-комунального господарства та управління транспорту та зв’язку.
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