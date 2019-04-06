У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО





Про це повідомив лучанин Олександр на платформі «Відкрите місто», -



Йдеться про зупинку громадського транспорту, що на вулиці Теремнівській.



«Зупинка громадського транспорту на вулиці Теремнівська знаходиться в жахливому стані. І це при тому, що з обох сторін вулиці знаходяться багатоповерхові будинки», – зазначив чоловік.



Його звернення для опрацювання і вжиття належних заходів скерували до департаменту ЦНАП, департаменту житлово-комунального господарства та управління транспорту та зв’язку.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна із зупинок громадського транспорту в місті Луцьку знаходиться в край жахливому стані.Про це повідомив лучанин Олександр на платформі «Відкрите місто», - пише ІА Волинські новини.Йдеться про зупинку громадського транспорту, що на вулиці Теремнівській.«Зупинка громадського транспорту на вулиці Теремнівська знаходиться в жахливому стані. І це при тому, що з обох сторін вулиці знаходяться багатоповерхові будинки», – зазначив чоловік.Його звернення для опрацювання і вжиття належних заходів скерували до департаменту ЦНАП, департаменту житлово-комунального господарства та управління транспорту та зв’язку.

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